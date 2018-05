Die Rückversicherungssparte habe jüngst für das Sach- und Haftpflichtgeschäft in Südafrika eine Lizenz erhalten, teilt Swiss Re am Mittwoch mit. Mit dem Ausbau in Südafrika lege man die Basis zur Bearbeitung des gesamten afrikanischen Marktes. Die südafrikanische Aufsichtsbehörde hatte dem Antrag der Swiss Re zugestimmt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...