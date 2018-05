Erstmals hat die IG Metall einen Tarifvertrag abgeschlossen, mit dem sich Arbeitgeber verpflichten, einen vorzeitigen Rentenbeginn zu erleichtern.

Es ist eine Premiere im tarifpolitischen Geschäft der Metall und Elektroindustrie: Die IG Metall hat einen Tarifvertrag abgeschlossen, mit dem sich Arbeitgeber verpflichten, ihren Beschäftigten eine frühzeitige Rente zu erleichtern.

Derzeit wird dieser Schritt Arbeitnehmern dadurch vergällt, dass ihnen der Rentenanspruch für jeden Monat, den sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze ausscheiden, um 0,3 Prozent gekürzt wird. Die Altersgrenze liegt aktuell bei 65 Jahren und sechs Monaten. Wer also früher in Rente gehen will und beispielsweise mit 63-einhalb Jahren das Berufsleben hinter sich lässt, muss lebenslang eine Kürzung um 7,2 Prozent in Kauf nehmen.

Vermeiden kann man diese Kürzung indem man ab dem 50. Lebensjahr zusätzliche Beiträge in die Rentenversicherung einzahlt. Damit kann man der Rentenversicherung die Abschläge, die versicherungsmathematisch entstehen, nämlich abkaufen.

Genau das ist das Ziel des neuen Tarifvertrags, den die IG Metall Niedersachsen für die 40.000 Beschäftigten des Metallhandwerks und des Land- und Baumaschinentechnikerhandwerks abgeschlossen hat. Konkret haben die Beschäftigten dank des neuen Tarifvertrags Rechtsanspruch auf eine monatliche Zusatzzahlung der Arbeitgeber von 50 Euro an die Rentenversicherung - zusätzlich zu dem bestehenden monatlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...