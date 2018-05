Während die Luftqualität in reichen Ländern sehr gut ist, sterben weltweit jährlich Sieben Millionen Menschen, weil sie giftige Partikel einatmen. Neun von zehn Erdenbürgern leiden unter schlechte Luft, warnt die WHO.

In Ländern mit hohen Einkommen - Europa, USA und Kanada, Australien und Neuseeland - ist die Luft am besten. Anderswo ist es jedoch nicht gut um sie bestellt. Sieben Millionen Menschen sterben weltweit im Jahr durch verpestete Luft, schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem neuen Bericht. Das entspricht den Schätzungen von vor zwei Jahren. Neun von zehn Menschen weltweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...