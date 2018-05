Hannover - Im ersten Quartal hat der Aufschwung in der Eurozone wie erwartet an Dynamik verloren, so Christian Lips von der Nord LB. Mit einem BIP-Wachstum von immerhin 0,4% Q/Q bleibe die gesamtwirtschaftliche Entwicklung aber solide. Der schwelende Handelskonflikt sei derzeit das größte Risiko.

