Bern - 2017 waren rund 31'300 Studierende und Doktorierende an einer der beiden ETH eingeschrieben. Das sind 1000 mehr als im Vorjahr und 10'000 mehr als noch vor zehn Jahren. Der ETH-Bereich leistet somit einen grossen Anteil an der Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte für Industrie, KMU und Behörden in der Schweiz, wie der ETH-Rat in einer Mitteilung schreibt. Seine Institutionen sind zudem äusserst begehrte Partner im Wissens- und Technologietransfer. Alleine 2017 haben sie über 500 neue Zusammenarbeitsverträge mit der Privatwirtschaft abgeschlossen.

Das Jahr für Jahr starke Wachstum an Studierenden und Doktorierenden zeugt von der grossen Anziehungskraft des ETH-Bereichs (2017: +3,1%). Die grösste Zunahme an Studierenden fand 2017 in den Bereichen Informatik (+7,5%) und Ingenieurwissenschaften (+4,1%) statt. 2017 haben 6925 Personen den Bachelor, Master oder das Doktorat abgeschlossen (2016: 6745).

Immer mehr Frauen studieren und arbeiten im ETH-Bereich

Der Frauenanteil unter den Studierenden und Doktorierenden konnte erneut leicht gesteigert werden. Er beträgt inzwischen 30,6% (2016: 30%). Bei den Mitarbeitenden erhöhte er sich auf 34% (2016: 33,6%). Den geringsten Frauenanteil weist die Professorenschaft auf. Doch auch hier ist ein Trend zu mehr Frauen festzustellen. Lag der Frauenanteil vor zehn Jahren noch bei 10,3%, beträgt er inzwischen 14,9% (2016: 13,9%). Bei den Ernennungen zu Professorinnen ...

