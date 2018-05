Wien - Der Vermögensverwalter FV Frankfurter Vermögen mit Sitz in Königstein hat mit Karl Fingerhut einen erfahrenen Kundenberater gewinnen können, so die Experten von "FONDS professionell".Fingerhut habe in mehreren Banken gearbeitet und sei zuletzt für ein Stuttgarter Family Office tätig gewesen. "Seit mehr als 20 Jahren betreut Fingerhut wohlhabende Kunden in allen Fragen der Finanzplanung und der Geldanlage", habe der Vermögensverwalter mitgeteilt.

Den vollständigen Artikel lesen ...