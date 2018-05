Alt Resources Ltd. gab gestern neue Ergebnisse des Bohrprogramms an der Lagerstätte Southwark auf dem Goldprojekt Bottle Creek in Westaustralien bekannt. Das Gebiet Southwark liegt 1 km südlich des Goldvorkommens Emu und die ersten Ergebnisse bestätigen nach Unternehmensangaben die Kontinuität der breiten mineralisierten Zonen, die bereits an der Lagerstätte Emu geschnitten wurden.



Bislang wurden 44 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.200 m im Zielgebiet Southwark abgeteuft. Die Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte am südlichen Ende des Gebiets deutet darauf hin, dass sich das Vorkommen entlang des Streichens und zur Tiefe hin weiter fortsetzt.



Zu den Höhepunkten der bisher ausgewerteten Bohrkerne zählen u.a. die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch SWKRC014: 5,6 g/t Gold über 9 m; darin 9,0 g/t Gold über 4 m ? Bohrloch SWKRC016: 11,1 g/t Gold über 13 m; darin 18,9 g/t Gold über 7 m ? Bohrloch SWKRC017: 8,5 g/t Gold über 11 m; darin 16,6 g/t Gold über 5 m ? Bohrloch SWKRC018: 6,4 g/t Gold über 13 m; darin 12,7 g/t Gold über 3 m



