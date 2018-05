Düsseldorf (ots) -



Der Mai steht bei real ganz im Zeichen der E-Mobilität: Bei der Aktion "real macht mobil" können Kunden einen Tesla Model S, zwei VW e-up!, fünf eBikes, fünf eScooter und fünf Hoverboards gewinnen. Begleitet wird das Gewinnspiel von zahlreichen attraktiven Angeboten in den real Märkten rund um das Thema Mobilität, zum Beispiel besonders günstige Preise für E-Bikes, Fahrräder und Fahrradzubehör wie Satteltaschen, oder Anhänger.



Durch den Klimawandel, steigende Feinstaub- und Lärmbelastungen in den Städten sowie die Diskussion um verschiedene Antriebsformen gewinnt das Thema Elektromobilität immer weiter an Bedeutung. "Verantwortung, besonders gegenüber unserer Umwelt, spielt für uns eine große Rolle. Deshalb unterstützen wir mit vielen verschiedenen Aktionen, wie zum Beispiel der Förderung von Car Sharing-Angeboten für unsere Mitarbeiter und unserem Einsatz für Landwirtschaft aus Permakultur, ein nachhaltigeres und umweltfreundlicheres Leben. Daher stehen auch in unserem Frühjahrsgewinnspiel Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Mittelpunkt. In einem Pilotprojekt haben wir bereits an 5 Standorten Elektroladesäulen installiert und planen, das Netz im Rahmen von Neu- und Umbauten zu erweitern wo es uns möglich ist", sagt real CEO Patrick Müller-Sarmiento.



Teilnahme mit Gewinncode auf dem Kassenbon



Die Teilnahme erfolgt einfach mit dem Kassenbon. Von Montag, dem 30. April bis Samstag, 12. Mai finden real Kunden auf der Rückseite des Kassenbons in regelmäßigen Abständen mindestens einen Gewinncode vor - je länger der Bon, desto mehr Codes befinden sich auf diesem. Die Teilnahme erfolgt auf der Website real.de/mobil durch die Registrierung mit Vor- und Nachnamen und einer gültigen E-Mail Adresse sowie der Eingabe des bzw. der Glückscodes auf der Rückseite des Kassenbons. Nach Eingabe des Glückscodes erfahren die Teilnehmer sofort, ob und was sie gewonnen haben. Alle Details zum Gewinnspiel sowie die Teilnahmebedingungen gibt es auf real.de/mobil.



Der Hauptpreis, ein Tesla Model S, ist eine hochmoderne Limousine der Oberklasse und ausgestattet mit modernster Bordtechnik, die mit nur einer Akku-Ladung bis zu 600 km zurücklegen kann. Der VW e-up! ist der ideale Stadtflitzer: sparsam, nicht zu groß und mit einem Hybrid aus emissionsfreiem Elektro- und Verbrennungsmotor ausgestattet. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder den täglichen Einkauf.



