Für die einen ist er schuld am Kommunismus, für die anderen ein großer Philosoph der Freiheit: Wer war Karl Marx, dessen Geburtstag sich 2018 zum 200. Mal jährt? Ist er heute aktueller denn je, weil er Antworten auf die negativen Folgen der Globalisierung gibt? Darüber spricht Richard David Precht in seiner Sendung am Sonntag, 6. Mai 2018,0.00 Uhr, im ZDF mit Gregor Gysi, Die Linke.



Nach dem Untergang sozialistischer Systeme schien sich die westliche Demokratie mit ihrem kapitalistischen Wirtschaftssystem als erfolgreicheres Modell durchgesetzt zu haben. Doch Gier, Egoismus und Ungleichheit in der Gesellschaft sowie der digitale Wandel der nächsten Jahre zwängen dazu, so Precht, die bisherigen politischen und wirtschaftlichen Strategien auf den Prüfstand zu stellen.



Mit Gregor Gysi diskutiert Precht, ob der Turbo-Kapitalismus sich selbst "hohl drehe", wie Marx es prophezeite, oder ob es einer Politik bedürfe, die entschiedener eingreift. "Wir kommen nicht umhin, über die Vergesellschaftung von Banken und großen Konzernen zu reden", antwortet Gysi in der Sendung. Auch der Stellenwert der Arbeit müsse diskutiert werden, so Precht. Im Zeitalter der Digitalisierung werde vermutlich ein guter Teil der monotonen Arbeit wegfallen. Wäre das negativ für die Gesellschaft, oder erreiche sie so das von Marx ersehnte Paradies, in dem man nicht mehr nur zur Existenzsicherung arbeiten müsse, sondern sich kreativ und sozial entfalten könne, frei und aus eigenem Antrieb? Richard David Precht fragt seinen Gast: Hat Gregor Gysi, der Jurist und prominente Vertreter der Linken, eine Vorstellung von der Zukunft, die den unverfälschten Marx und die wahren Anforderungen an unsere Welt zusammenbringen kann?



