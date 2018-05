Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen von Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der US-Sportartikelhersteller befinde sich in einer Umbauphase und sei derzeit kein echter Konkurrent für Adidas und Nike, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig drückten große Lagerbestände auf die Margen von Under Armour./bek/edh Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1EWWW0