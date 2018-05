Österreichs Regierung will weniger Geld an im Ausland lebende Kinder auszahlen. Dadurch sollen mehr als 100 Millionen Euro eingespart werden.

Österreich hält trotz Bedenken der EU daran fest, die Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder zu kürzen. Die rechtskonservative Regierung präsentierte am Mittwoch in Wien eine entsprechende Gesetzesvorlage. Die Familienbeihilfe, die an in Österreich arbeitende Eltern geht, soll mit Beginn des Jahres 2019 an die Lebenshaltungskosten im jeweiligen Heimatland angepasst ...

