Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie der Fondsgesellschaft DWS mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 33 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Bewertungsabschlag zum Sektor sei angemessen, schrieb Analyst Anil Sharma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger sollten auf eine günstigere Einstiegsgelegenheit oder auf bessere Fundamentaldaten warten./ajx/edh Datum der Analyse: 01.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0099 2018-05-02/13:40

ISIN: DE000DWS1007