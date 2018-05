DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Verfassungsgedenktags.

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des "Tags des Grüns" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.654,20 +0,08% -2,11% Euro-Stoxx-50 3.551,21 +0,42% +1,35% Stoxx-50 3.097,98 +0,43% -2,51% DAX 12.759,24 +1,17% -1,23% FTSE 7.549,43 +0,39% -2,18% CAC 5.530,63 +0,18% +4,10% Nikkei-225 22.472,78 -0,16% -1,28% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,54 -27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,45 67,25 +0,3% 0,20 +12,3% Brent/ICE 73,00 73,13 -0,2% -0,13 +11,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.310,10 1.303,88 +0,5% +6,22 +0,6% Silber (Spot) 16,35 16,16 +1,2% +0,19 -3,4% Platin (Spot) 897,20 895,00 +0,2% +2,20 -3,5% Kupfer-Future 3,06 3,02 +1,4% +0,04 -7,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Zur Wochenmitte zeichnen sich an der Wall Street kleine Gewinne ab. Stützend wirken die am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen von Apple, die positiv überrascht hatten. Die Apple-Aktie liegt vorbörslich 3,3 Prozent im Plus.

Allerdings wird im späteren Verlauf der Sitzung die US-Notenbank das Ergebnis ihrer zweitägigen Zinssitzung bekanntgeben. Bis dahin dürften viele Anleger vorsichtig agieren. Beobachter erwarten, dass die Fed die Zinsen zunächst auf dem aktuellen Niveau lässt und für das übrige Jahr unverändert zwei weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellt.

Noch vor der Startglocke wird der ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Er gilt als Indikator für die offiziellen monatlichen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung, die für Freitag angekündigt sind. Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Geschäftszahlen von Unternehmen wie Humana, Clorox, Estee Lauder, CVS, Yum Brands, Molson Coors, Mastercard, Kraft Heinz und Tesla. Am Dienstagabend hat neben Apple unter anderem die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, Geschäftszahlen vorgelegt. T-Mobile, die mit dem Wettbewerber Sprint des japanischen Softbank-Konzerns zusammengehen soll, hat nach einem starken ersten Quartal die Jahresprognose sowohl für das Kundenwachstum als auch den operativen Gewinn angehoben. Vorbörslich wird die Aktie am Mittwoch noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Geschäft am Dienstag legte sie um 0,6 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q

22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q

22:10 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Osram Licht AG, ausführliches Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +241.000 Stellen 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75% zuvor: 1,50% bis 1,75%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Europas Börsen profitieren am Mittwoch von der Schwäche des Euro, der zeitweise unter die Marke von 1,2000 Dollar gerutscht ist. Daneben stützt die Entspannung im Handelsstreit zwischen der EU und den USA, nachdem US-Präsident Donald Trump den Europäern einen weiteren Monat Schonfrist gewährt hat. Erwartungsgemäß schwache BIP-Zahlen aus der Eurozone werden in diesem Umfeld ignoriert. Am Nachmittag stehen dann die ADP-Arbeitsmarktdaten im Fokus. Ein zu starker US-Arbeitsmarkt könnte stärkere Zinsmaßnahmen der US-Notenbank provozieren. Die Fed gibt am Abend ihre geldpolitische Entscheidung bekannt. Die Stärke des US-Dollar sei ein Spiegel der Markterwartung höherer Zinsen, heißt es. Daneben gilt das Interesse der laufenden Bilanzsaison. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk kann im ersten Quartal auf der Ertragsseite überzeugen. Für die Aktie geht es um 5,7 Prozent nach oben. Nach anfänglichen Gewinnen notiert die Aktie von Standard Chartered mit 1,8 Prozent im Minus. "Ich sehe hier keinen Grund, dass die Konsensschätzung nach den Zahlen nach oben genommen wird", so ein Marktteilnehmer. Vivendi steigen 3,4 Prozent. Händler führen dies auf die sehr positive Aufnahme einer Unternehmenspräsentation zum geplanten IPO von Universal Music Group (UMG) zurück. Von "durchwachsen" ausgefallenen Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer bei Hugo Boss. Die Aktie handelt gegen den Trend 0,2 Prozent im Minus. Automobilwerte gewinnen im Schnitt 1,5 Prozent, gestützt vom schwächeren Euro und dem insgesamt überraschend gut ausgefallenen US-Absatz. Vor allem VW habe hier positiv überrascht. Die VW-Aktie steigt um 2,4 Prozent. Gute Zahlen von Apple geben den europäischen Zulieferern Auftrieb: Dialog-Semiconductor legen um 9,1 Prozent zu, AMS gewinnen 5,4 Prozent. Aixtron erholen sich von den jüngsten Verlusten und steigen nach einer Kaufempfehlung der DZ Bank um 9,9 Prozent. Nach einer positiven Studie von JP Morgan Cazenove (JPM) geht es für Infineon um 3,6 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.58 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1999 +0,05% 1,1997 1,2077 -0,1% EUR/JPY 131,77 +0,03% 131,71 132,07 -2,6% EUR/CHF 1,1950 -0,03% 1,1951 1,1969 +2,0% EUR/GBP 0,8788 -0,25% 0,8823 1,1400 -1,2% USD/JPY 109,82 -0,02% 109,78 109,38 -2,5% GBP/USD 1,3653 +0,29% 1,3597 1,3765 +1,0% Bitcoin BTC/USD 9.195,99 +1,0% 9.122,67 9.281,27 -32,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit Abgaben haben die Aktienmärkte in Ostasien zur Wochenmitte geschlossen. Teilnehmer sprachen von einem insgesamt abwartenden Handel. Im Fokus standen die geplanten Verhandlungen zwischen China und den USA zur Lösung des Handelsstreits sowie die Sitzung der US-Notenbank. Neue Konjunkturdaten aus China waren auch nicht dazu angetan, die Risikofreude der Investoren zu erhöhen. Die chinesische Industrie hat im April nur leicht an Fahrt gewonnen, wie der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zeigte. In Seoul belasteten Samsung Biologics (-17,2 Prozent). Hintergrund seien Untersuchungen der südkoreanischen Regierung, wonach das Unternehmen gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben soll, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Das Unternehmen wies den Vorwurf zurück. Dies setzte auch den gesamten Pharma-Sektor unter Druck, der um 7 Prozent einbrach. In Sydney startete die Qantas-Aktie um 8,1 Prozent durch. Das Unternehmen hat starke Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Die Quartalsergebnisse von Apple bescherten auch den Aktien der asiatischen Zulieferer Gewinne. Die Aktie von Alps, ein japanischer Hersteller von Kameralinsen, legte um 2,7 Prozent zu. Für Sunny Optical ging es um 4,9 Prozent nach oben. Taiwan Semiconductor fielen dagegen um 1,8 Prozent. Standard Chartered verbesserten sich um 0,2 Prozent. Das auf Asien fokussierte Institut steigerte den Gewinn deutlich. In Tokio verlor die Aktie von Fujifilm 5,5 Prozent, nachdem die geplante Übernahme von Xerox wieder etwas unwahrscheinlicher geworden ist. Der Dollar setzte seine jüngste Aufwärtsbewegung fort. Marktteilnehmer verwiesen auf die erwartete unterschiedliche Geldpolitik in den USA und anderen Weltregionen. Tendenziell belastete der starke Dollar auch den Goldpreis. Dieser konnte sich jedoch nach den deutlichen Vortagesabgaben leicht erholen. Hier seien die Blicke, genauso wie am Devisenmarkt, auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank gerichtet, sagt ein Beobachter.

CREDIT

Die Prämien der Kreditausfallversicherungen in Europa entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Während sich der iTraxx Europe wie auch der Crossover leicht einengen, werden die Investoren gegenüber den Finanzwerten zurückhaltender. Auch am Aktienmarkt ist zu erkennen, dass die Finanzwerte mit einem Sektorplus von 0,3 Prozent dem Gesamtmarkt hinterherlaufen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Hugo Boss bestätigt Prognose nach solidem Jahresauftakt

Der Modekonzern Hugo Boss hat seinen Umsatz im ersten Quartal dank des eigenen Einzelhandels gesteigert. Das operative Ergebnis legte aufgrund geringerer Aufwendungen zu. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte der MDAX-Konzern.

Direct Line bestätigt trotz schwierigem Jahresauftakt die Prognose

Das schlechte Wetter zu Jahresbeginn hat dem britischen Versicherer Direct Line zu schaffen gemacht. Der Konzern geht davon aus, dass die kalte Witterung in Großbritannien in den ersten drei Monaten das gesamte Jahresbudget für Wetterschäden aufzehren wird. Trotzdem bestätigte das Unternehmen die Jahresprognose. Direct Line erwartet aus dem ersten Quartal Belastungen in Höhe von 50 Millionen Pfund.

Novo Nordisk nach gutem ersten Quartal zuversichtlicher

May 02, 2018 07:18 ET (11:18 GMT)

Beim Pharmakonzern Novo Nordisk A/S liefen die Geschäfte im ersten Quartal gut. Das Unternehmen hob das untere Ende der Prognosespanne an. Die Abwertung des US-Dollar bescherte dem dänischen Konzern bei der Umrechnung der Ergebnisse in die Landeswährung zum Jahresauftakt allerdings Rückgänge bei Umsatz und operativem Gewinn.

Snap-Aktie fällt nach enttäuschenden Quartalszahlen

Das Social-Media-Unternehmen Snap hat seinen Umsatz im ersten Quartal um mehr als die Hälfte gesteigert, die Erwartungen der Analysten aber erneut verfehlt. Die Bemühungen des Unternehmens, ein größeres Stück der Werbeetats zu ergattern, waren angesichts der Konkurrenz von Facebook und Google nicht von Erfolg gekrönt. Eine kürzliche Überarbeitung der Snapchat-App konnte dem Nutzerwachstum keinen neuen Auftrieb geben.

Standard Chartered steigert Gewinn kräftig

Die britische Bank Standard Chartered hat im ersten Quartal unter anderem von einer starken Vermögensverwaltung profitiert. Das auf Asien fokussierte Institut steigerte den Gewinn deutlich. Der bereinigte Gewinn vor Steuern stieg im ersten Quartal um 20 Prozent auf 1,26 Milliarden US-Dollar.

Tetra Pak kündigt Papierstrohhalme an

Der Verpackungshersteller Tetra Pak will bald Papierstrohhalme für seine Getränkekartons einführen. Das sei allerdings nicht leicht: "Es gibt tatsächlich eine Reihe von größeren Herausforderungen, einen Papierstrohhalm mit den erforderlichen Eigenschaften zu produzieren", erklärte Tetra-Pak-Manager Charles Brand. Dennoch will sein Unternehmen "vor Ende des Jahres" eine Alternative zum Strohhalm aus Plastik anbieten.

