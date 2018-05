Baden-Baden (ots) -



Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Jessica Schulte am Hülse, die von ihrem Partner betrogen und erniedrigt wurde / Freitag, 4. Mai 2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Sie folgt keinen rationalen Regeln, ist unberechenbar und führt manchmal auch zu großen Dummheiten: Die Liebe geht oft ihre ganz eigenen Wege. Während das Umfeld das Scheitern einer ungleichen Liebe oftmals voraussieht, ist sich das verliebte Paar sicher: Für diese unermesslichen Gefühle lohnt es sich, gegen alle Widerstände zu kämpfen. Liebe gegen Konventionen kann aber auch viel zerstören: langjährige Freundschaften, Karrieren und manchmal auch die Selbstachtung. Ob die Schülerin, die sich in ihren Lehrer verliebt, der Freier, der eine Prostituierte heiratet oder die Rentnerin, die aus Liebe zu einem Indianer auswandert - Liebe kennt keine Grenzen. Einige Neigungen lösen fast ausnahmslos entsetztes Kopfschütteln aus: Dazu zählen beispielsweise Objektophile, die sich zu Gegenständen oder Gebäuden hingezogen fühlen. Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Wahnsinn Liebe" am Freitag, 4. Mai, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Martina Meuth und Bernd "Moritz" Neuner-Duttenhofer sind seit über 40 Jahren zusammen Sie sind seit mehr als 40 Jahren ein Paar, obwohl es für ihre Liebe anfänglich keine guten Startbedingungen gab. Der neue Kollege, in den sich Martina Meuth damals verliebte, war nicht nur in festen Händen. Bernd "Moritz" Neuner-Duttenhofer stand auch kurz davor, zum ersten Mal Vater zu werden: "Der Verstand sagte ganz klar nein, das Herz aber eindeutig ja". Heute sind die beiden nicht nur privat ein eingespieltes Duo, sondern auch beruflich: Seit 1988 stehen sie vor laufender Kamera gemeinsam am Herd und zählen damit zu den dienstältesten Fernsehköchen.



Jessica Schulte am Hülse wurde von ihrem Partner betrogen und erniedrigt Einige Jahre glaubte auch Jessica Schulte am Hülse, die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben. Zuerst trug sie der vermeintliche Traummann auf Händen, doch dann folgten Lügen, Affären und ständige Erniedrigungen. Statt die Reißleine zu ziehen, geriet die Autorin in eine Hörigkeits-Spirale, aus der sie erst nach vielen Jahren wieder herausfand: "Es gibt keinen größeren Schmerz, als die Erkenntnis, dass man eine Liebe verloren hat. Deshalb habe ich verdrängt, weggesehen und festgehalten statt loszulassen."



Christina Förster und Nick Laurent lernten sich unter besonderen Umständen kennen Für Außenstehende ist oft schwer nachvollziehbar, was Paare zusammenhält. Unfassbares Kopfschütteln lösen manchmal aber auch die ungewöhnlichen Umstände aus, die zwei Menschen zusammenführen - so wie bei Christina Förster und Nick Laurent. Nick Laurent arbeitet als Callboy, den sich Christina Förster vor sieben Jahren als "Geburtstagsgeschenk" gönnte. Er punktete auch langfristig mit seinen einfühlsamen Fähigkeiten und aus der Geschäftsbeziehung wurde eine Liebe, die großes Vertrauen voraussetzt. Denn seinem Job im Escort-Service blieb Nick Laurent treu: "Ich denke, als Frau muss man schon wahnsinnig sein, um mit so jemandem zusammen zu sein."



Oliver Joachim liebt ein Musikinstrument "Man kann sich nicht aussuchen, in wen man sich verliebt". Oliver Joachim fühlte sich emotional bereits in jungen Jahren zu Gegenständen hingezogen. Lange hat er versucht, seine Zuneigung zu Dingen zu verstecken - zu groß war die Angst, auf Unverständnis zu stoßen. Jahrelang schlug sein Herz für eine Museums-Lokomotive, mit der er eine Art Fernbeziehung führte. Doch auch Oliver Joachim kennt die Schattenseite großer Gefühle wie Eifersucht und Liebeskummer. Vor drei Jahren hat er sich neu verliebt - in ein Musikinstrument.



Dr. Wolfgang Krüger ist als Tiefenpsychologe tätig "Liebe hat viele Facetten - und kennt oft keine Grenzen", so Dr. Wolfgang Krüger. Als Psychotherapeut mit eigener Praxis ist ihm in dieser Hinsicht nichts fremd. Er kennt die Auswirkungen, wenn im Eifer der Verliebtheit die Hormone tanzen und weiß, warum Liebe nicht nur blind macht, sondern manchmal auch den Verstand rauben kann. Durch seine Arbeit mit Klienten weiß der Tiefenpsychologe, wozu Liebende alles fähig sind, welche Rolle dabei Eifersucht und Abhängigkeit spielen und wohin Machtspiele und Psychoterror in einer Partnerschaft führen können.



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



"Nachtcafé: Wahnsinn Liebe" am Freitag, 4. Mai 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen



