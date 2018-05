Liebe Trader,

Pünktlich zu Beginn des neuen Monats Mai ist das deutsche Aktienbarometer dynamisch über eine äußerst wichtige Widerstandszone ausgebrochen und hat sich hierdurch nun weiteres Kurspotenzial gekämpft. Dabei hält die verkürzte Handelswoche für den Dax-Index noch exakt drei Tage für einen nachhaltigen Kursanstieg bereit. Ob das vor dem Hintergrund einer zeitweisen Verschiebung der potenziellen US-Zölle auf europäische Aluminium- und Stahlprodukte gelingen wird, bleibt zunächst noch abzuwarten! Das Chartbild aus den letzten Tagen präsentiert aber ein recht bullisches Kursmuster und könnte auf Wochenbasis nun zu einem Durchbruch verhelfen.

Erst oberhalb eines Kursniveaus von mindestens 12676 Punkten dann dürften auch große Investoren die Gelegenheit für eine lohnende Long-Investition erkennen und auf den abfahrbereiten Zug aufspringen. Zeitgleich würde damit aber auch ein größerer Boden abgeschlossen werden, der sich bereits seit Ende Februar im Aufbau befindet. Der Verlauf ähnelt nämlich sehr stark an eine klassische W-Formation, die sehr häufig vorkommt, allerdings auch seine nötige Zeit für den Aufbau in Anspruch nimmt.

Long-Chance:

Aus dem Stand heraus könnte das deutsche Aktienbarometer nun weiter in Richtung der Marke von 12.800 Punkten vorstoßen, darüber sogar an 12.950 Punkte. Sogar ein Test des Niveaus bei glatt 13.000 Punkten käme kurzfristig in Betracht und kann für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen genutzt werden. Eine passende Verlustbegrenzung sollte sich zunächst aber nicht höher als ein 12.600 Punkte einfinden. Negativ auf das deutsche Aktienbarometer sollte sich hingegen ein Rücksetzer darunter auswirken, Abgaben auf 12.527 Punkte könnten dann rasch einsetzen, darunter kann es sogar auf 12.446 Punkte und somit auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 abwärts gehen. Spätestens an dieser Stelle sollte wieder eine deutliche Erholungsbewegung gestartet werden, weil sich sonst sukzessive Schwäche ausbreiten könnte.

Widerstände: 12.779 / 12.800 / 12.950 / 13.000 / 13.100 / 13.210

Unterstützungen: 12.600 / 12.527 / 12.446 / 12.312 / 12.256 / 12.200

Dax-Performance-Index, Täglich/Monatlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.758 Punkte; 12:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

