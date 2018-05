DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-BIP steigt im ersten Quartal um 0,4 Prozent

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im ersten Quartal wie erwartet abgeschwächt. Nach Mitteilung von Eurostat stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent, was der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte entsprach. Der vorläufig für das vierte Quartal 2017 gemeldete BIP-Anstieg von 0,6 Prozent wurde zudem auf 0,7 Prozent nach oben revidiert.

Euroraum-Arbeitslosenquote bleibt bei 8,5 Prozent

Die Arbeitslosenquote des Euroraums ist im März wie erwartet unverändert geblieben. Nach Mitteilung von Eurostat verharrte sie bei 8,5 Prozent. Im März 2017 hatte sie noch bei 9,4 Prozent gelegen. Insgesamt waren im März 13,824 Millionen Menschen arbeitslos. Das waren 83.000 weniger als im Vormonat und 1,414 Millionen weniger als im März 2017. Die niedrigsten Arbeitslosenquoten verzeichneten Malta (3,3 Prozent) und Deutschland (3,4 Prozent), die höchsten Griechenland (20,6 Prozent im Januar 2018)) und Spanien (16,1 Prozent).

Industrie-PMI des Euroraums etwas höher als erwartet

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums ist im April etwas stärker als erwartet gewachsen. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex dieses Sektors auf 56,2 (März: 56,6) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung (56,0 Punkte) prognostiziert. Indexstände von über 50 Punkten deuten auf ein Wachstum des Sektors hin.

Berenberg: Euroraum-BIP steigt 2018 mit Raten von 0,5 bis 0,6 Prozent

Die Berenberg Bank erwartet, dass sich das Wirtschaftswachstum im Euroraum im weiteren Jahresverlauf wieder etwas verstärken wird. "Wir erwarten für 2018 Quartalswachstumsraten von 0,5 bis 0,6 Prozent und für 2019 Raten von 0,5 Prozent", schreibt Volkswirt Florian Hense in einem Kommentar. Seiner Einschätzung nach wurde das Wachstum im ersten Quartal (0,4 Prozent) von außerordentlichen Faktoren wie dem kalten Winter, der Grippe und dem starken Euro gedrückt.

Commerzbank: Euroraum-Wachstum bleibt moderat

Die Commerzbank erwartet, dass das Wirtschaftswachstum im Euroraum auch in den nächsten Quartalen nur moderat ausfallen wird. "Dabei dürfte die spürbare Aufwertung des Euro eine gewichtige Rolle spielen, die die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der im Euroraum produzierenden Unternehmen merklich verschlechtert hat", schreibt Volkswirt Christoph Weil in einem Kommentar. Seit April 2017 habe der Euro gegenüber den Währungen der 38 wichtigsten Handelspartner um knapp 9 Prozent aufgewertet.

Lampe: Wachstumsabschwächung kein Grund für APP-Verlängerung

Die Abschwächung des Wirtschaftswachstums im Euroraum im ersten Quartal auf 0,4 (viertes Quartal: 0,7) Prozent ist aus Sicht von Alexander Krüger, Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, kein Grund für Pessimismus. "Das ist kein schwaches Ergebnis, und das ist auch kein Grund für die Europäische Zentralbank (EZB), ihr Anleihekaufprogramm (APP) nicht zu beenden", sagte er. Allerdings werde nun wohl mancher Ökonom seine allzu optimistischen Wachstumsprognosen für 2018 korrigieren müssen.

Deutscher Industrie-PMI sinkt im April kaum

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im April nur marginal weniger als im Vormonat gewachsen. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex dieses Sektors auf 58,1 (März: 58,2) Punkte. Damit bestätigte IHS Markit wie erwartet das Ergebnis der ersten Veröffentlichung. Indexstände von über 50 Punkten deuten auf ein Wachstum des Sektors hin.

Italiens BIP steigt im ersten Quartal um 0,3 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Italien hat sich im ersten Quartal 2018 entgegen den Erwartungen nicht abgeschwächt. Nach Angaben der Statistikbehörde Istat stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent - ebenso stark wie im vierten Quartal 2017. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten nur 0,2 Prozent Wachstum prognostiziert. Auf Jahressicht stieg das BIP wie erwartet um 1,4 (Vorquartal: 1,6) Prozent.

Zweitwichtigste Kryptowährung gerät ins Visier der Regulierer

Die Kryptowährung Bitcoin ist der staatlichen Aufsicht bisher weitgehend entgangen. Doch die Aufsichtsbehörden untersuchen derzeit, ob andere rege gehandelte Digitalwährungen wie Wertpapiere reguliert werden sollten, sagen Insider. Die Überprüfung umfasst auch Ether, was für das virtuelle Geld eine bedeutende Bedrohung bedeutet. Ether ist nach den Bitcoins die zweitwertvollste Kryptowährung.

Banken fragen etwas weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft etwas abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,562 Milliarden Euro zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 28 Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,239 Milliarden Euro weniger Liquidität - der Tender in der Vorwoche hatte ein Volumen von 2,801 Milliarden Euro.

Bundesregierung will "faire Lastenteilung" in der EU

Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf den Vorschlag der Europäischen Kommission für den mehrjährigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027 reagiert. "Wir sind bereit, für eine Stärkung der Europäischen Union Verantwortung zu übernehmen - dazu gehört aber eine faire Lastenteilung aller Mitgliedstaaten", erklärten Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas in Berlin.

Brüssel will von Berlin bis zu 12 Milliarden Euro pro Jahr mehr

Die EU-Kommission fordert von Deutschland im nächsten Jahrzehnt 11 bis 12 Milliarden Euro pro Jahr mehr an Einzahlungen in den europäischen Haushalt. Für neue Aufgaben und zum Ausgleich der Brexit-Lücke seien 3,5 bis vier Milliarden Euro mehr des größten EU-Beitragszahlers nötig, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger der ARD in Brüssel. Hinzu kämen Kostensteigerungen über die Inflation in den kommenden Jahren.

Chinas Außenminister Wang zu zweitägigem Besuch in Pjöngjang

Der chinesische Außenminister Wang Yi ist zu einem zweitägigen Besuch in Nordkorea eingetroffen. Er wurde vom stellvertretenden nordkoreanischen Außenminister Ri Kil Song am Flughafen von Pjöngjang in Empfang genommen. Der Besuch erfolgt wenige Tage nach dem historischen Gipfeltreffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit Südkoreas Präsident Moon Jae In und wenige Wochen vor einem geplanten Gipfeltreffen Kims mit US-Präsident Donald Trump.

Seoul: Friedensvertrag mit Nordkorea nicht mit US-Truppenabzug verknüpft

Ein offizielles Friedensabkommen zwischen Nord- und Südkorea wäre nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In nicht mit einem Abzug der in seinem Land stationierten US-Soldaten verbunden. Die US-Truppen in Südkorea seien "eine Angelegenheit des Bündnisses" zwischen beiden Ländern, sagte Moon. "Das hat nichts zu tun mit der Unterzeichnung eines Friedensabkommens."

Sicherheitskreise: Mehrere Tote bei Angriff auf Wahlkommission in Libyen

Bei einem Angriff auf die Wahlkommission in Libyen sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen mehrere Menschen getötet worden. Ein Vertreter der Sicherheitsbehörden sagte, bei dem Angriff auf den Sitz der Kommission in der Hauptstadt Tripolis habe es auch Verletzte gegeben. Nach Angaben von Augenzeugen waren rund um das Gebäude, über dem eine schwarze Rauchsäule aufstieg, Schüsse zu hören.

Röttgen wirft Netanjahu "Verwirrungs- und Täuschungsmanöver" vor

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat die jüngsten Vorwürfe von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu gegen den Iran als "Verwirrungs- und Täuschungsmanöver" kritisiert. Die von Netanjahu vor zwei Tagen präsentierten angeblichen Beweise für ein iranisches Atomwaffenprogramm sollten den Druck auf US-Präsident Donald Trump erhöhen, sich gegen das Atomabkommen zu entscheiden, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag im Deutschlandfunk.

Israel und USA verurteilen Äußerungen von Abbas zur Ursache des Holocaust

Israel und die USA haben mit Empörung auf antisemitische Äußerungen von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas reagiert. Das israelische Außenministerium warf Abbas vor, "religiösen und nationalistischen Hass gegen das jüdische Volk und Israel" zu schüren. Der US-Botschafter in Israel, David Friedman, erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, Abbas habe "einen neuen Tiefstand" erreicht.

Trump diktierte seinem Arzt zufolge Brief über hervorragende Gesundheit selbst

Der langjährige Arzt von Donald Trump hat eine Bescheinigung über dessen angeblich hervorragenden Gesundheitszustand nach eigenen Angaben vom damaligen Bewerber um das US-Präsidentamt diktiert bekommen. Er habe den entsprechenden Brief nicht selbst geschrieben, sagte Doktor Harold Bornstein dem Nachrichtensender CNN. Trump habe ihm das "gesamte Schreiben" diktiert.

Bundeswehr hat neue Probleme mit Eurofighter - Magazin

Die Bundeswehr hat einem Medienbericht zufolge neue technische Probleme bei ihrem Kampfjet Eurofighter. Betroffen sei das Selbstschutzsystem der Flieger, berichtete das Nachrichtenmagazin Spiegel. Als Folge könnten derzeit nur vier Eurofighter für reale Missionen eingesetzt werden, heiße es in internen Berechnungen der Bundeswehr.

Nach schweren Krawallen in Paris mehr als hundert Menschen in Polizeigewahrsam

Nach den schweren Ausschreitungen in Paris sind 109 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Das teilte die Polizei mit. Am Abend des Maifeiertags war es in der französischen Hauptstadt bei einer Kundgebung von mehr als tausend vermummten Demonstranten zu schweren Ausschreitungen gekommen. Sie steckten eine McDonald's-Filiale in Brand und zündeten zahlreiche Autos an.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr 53,8 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr PROG: 53,4

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe März war 53,7

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr 53,5

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr PROG: 54,4

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März bei 55,1

USA

US/MBA Market Index Woche per 27. Apr -2,5% auf 388,6 (Vorwoche: 398,5)

US/MBA Purchase Index Woche per 27. Apr -1,6% auf 258,1 (Vorwoche: 262,4)

US/MBA Refinance Index Woche per 27. Apr -3,5% auf 1.104,9 (Vorwoche: 1.145,5)

