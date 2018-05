BERLIN (Dow Jones)--Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH ist offenbar aus Schaden klug geworden und vergibt den Bau des Zusatzterminals vor dem Pier Nord an einen Generalunternehmer. Eine Vergabeentscheidung werde im Sommer erwartet, erklärte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Mittwoch in Berlin. Bislang hatte der BER in Eigenregie gebaut. Das Projekt hat sich um Jahre verzögert und ist um Milliarden Euro teurer geworden. Ein Preis für das neue Terminal wurde nicht genannt.

Das zusätzliche Terminal mit der Bezeichnung T2 (vormals T1-E) wird den Angaben zufolge eine Kapazität von jährlich 6 Millionen Passagieren haben und die Gesamtkapazität des BER bei seiner Eröffnung auf 28 Millionen Passagiere erhöhen. Zusammen mit dem Flughafen Schönefeld, der bis Ende 2025 in Betrieb sein wird, könne der Flughafenstandort gut 40 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen.

"Der BER wird von Beginn an über ausreichende Kapazitäten verfügen", erklärte Lütke Daldrup. Das Passagieraufkommen aus Tegel und auch das zu erwartende Wachstum der nächsten Jahre werde am BER mehr Platz und bessere Bedingungen haben als bisher. "Insbesondere die immer stärker werdenden Low-Cost-Airlines bekommen mit dem zusätzlichen Terminal optimale Voraussetzungen, mehr Passagiere von und nach Berlin zu fliegen."

