Drei Mahlzeiten am Tag - das war einmal. Die wachsende Nachfrage der Verbraucher von heute nach Snacks und Zwischenmahlzeiten für unterwegs löst schrittweise dieses traditionelle Essverhalten ab. Besonders deutlich ist dieser Trend in der Millennium-Generation zu spüren. Doch auch andere Altersgruppen schätzen die Convenience von Snacks. Laut dem Bericht "Global Food and Drink Trends" für 2017 von Mintel stieg die Zahl neu eingeführter, speziell als Zwischenmahlzeit für unterwegs angepriesener Lebensmittel und Getränke im Jahr 2016 weltweit um 54 Prozent. Ein Trend mit Zukunft! In bestimmten Regionen haben jedoch politische Unsicherheiten zu einem wirtschaftlichen Rückgang geführt und so auch die Nachfrage nach verpackten Konsumgütern gebremst. Potenziell am stärksten betroffen sind impulsiv gekaufte Produkte, beispielsweise Kekse und Schokolade, da die Kunden in den betroffenen Regionen voraussichtlich zu günstigeren Optionen wechseln werden. Um ihre Ausgaben zu reduzieren, können Verbraucher beispielsweise auf Snacks in Portionspackungen zurückgreifen. Ob Müsliriegel zwischen Frühstück und Mittagessen, ein Snack zum Film im Kreis der Familie oder ein Leckerbissen am Nachmittag - Hersteller sollten diese Produkte in entsprechenden Formaten anbieten.

Verbindung von Flexibität und Rentabilität

Kekse und Cracker zählen nach wie vor zu den beliebtesten Snacks weltweit. Aufbauend auf jahrzehntelanger Branchenerfahrung entwickelt Bosch Packaging Technology kontinuierlich innovative Technologien, sodass Hersteller auch zukünftig den Geschmack der Verbraucher treffen können. Eine der Schlüsselfragen von Kunden ist deshalb: "Wie können Keks-Hersteller ihre Produktion an verschiedene Formate anpassen und gleichzeitig rentabel sein?"

In enger Zusammenarbeit mit Keks-Herstellern, ...

