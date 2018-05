Bern (ots) - Der Swiss Investment Fund for Emerging Markets

(SIFEM), die Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft des Bundes, blickt

auf eine erfolgreiche Strategieperiode 2014-2017 zurück. 26 von 27

entwicklungspolitischen und finanziellen Zielwerten wurden erreicht.

Im Geschäftsjahr 2017 konnte ein Reingewinn von 17,6 Millionen

Franken erzielt werden. Mit Jörg Frieden rückt ein ausgewiesener

Kenner der Schweizerischen Entwicklungspolitik an die Spitze des

Verwaltungsrates.



Die SIFEM kann auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken.

Neben einem ausserordentlich hohen Reingewinn von CHF 17,6 Millionen

wurde ein Betriebsergebnis von CHF 36,7 Millionen erzielt. Damit hat

die SIFEM neben den entwicklungspolitischen Auflagen auch die

finanziellen Erwartungen des Bundesrates erfüllt. Für insgesamt USD

87,4 Millionen wurden neun neue Investitionen in Afrka, Lateinamerika

sowie in Süd- und Südostasien getätigt. Die Gelder sollen KMU sowie

schnell wachsenden Unternehmen helfen zu expandieren und sichere und

formelle Arbeitsplätze zu schaffen.



Auch die Strategieperiode 2014-2017 schloss die SIFEM erfolgreich

ab: 26 von 27 entwicklungspolitischen und finanziellen Zielwerten,

welche der Bundesrat vorgegeben hatte, wurden erreicht oder

übertroffen. Dies zeigt, dass es möglich ist, grosse

Entwicklungseffekte zu generieren und gleichzeitig positive

finanzielle Ergebnisse zu erzielen.



An der Generalversammlung vom 2. Mai 2018 wurde Jean-Daniel Gerber

verabschiedet, welcher der SIFEM seit ihrer Etablierung 2011 vorstand

und sie zur vollen Zufriedenheit des Bundesrats führte. «Mit

Genugtuung kann ich auf die Ergebnisse von SIFEM zurückblicken, denn

es ist uns gelungen, im Spannungsfeld zwischen

entwicklungspolitischen und finanziellen Zielen gewissermassen die

Quadratur des Kreises zu schaffen.»



Jean-Daniel Gerber wird durch Jörg Frieden als neuen

Verwaltungsratspräsidenten abgelöst. Als vormalige DEZA-Kaderperson

und Exekutivdirektor der Weltbankgruppe kombiniert Frieden

Führungserfahrung, ausgeprägte entwicklungspolitische Kenntnisse

sowie vertieftes Fachwissen zum Kerngeschäft der SIFEM. «Ich freue

mich auf meine Tätigkeit bei SIFEM, weil sie mir erlaubt, meine

Kompetenzen und Erfahrungen einzubringen, welche ich während meiner

langen Karriere erworben habe. Die finanzielle Unterstützung von

verantwortungsbewussten und nachhaltigen Unternehmen sowie von

Finanzinstitutionen in Entwicklungs- und Schwellenländern wird auch

in Zukunft dringend nötig sein, um Arbeitsplätze zu schaffen und die

Arbeitslosigkeit zu senken."



Die Generalversammlung der SIFEM genehmigte zudem den

Jahresbericht und die revidierte Jahresrechnung 2017. Einen

ausführlichen Einblick in die Jahreszahlen der SIFEM AG vermittelt

der Geschäftsbericht 2017, welcher unter www.sifem.ch eingesehen

werden kann.



Originaltext: SIFEM AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100058987

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100058987.rss2



Kontakt:

Monika Gysin, Kommunikationsverantwortliche

mgysin@obviam.ch

031 310 09 38