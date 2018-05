Nevada ist das derzeit heißeste und beliebteste Betätigungsfeld für die großen Goldkonzerne und eine Geldmaschine für Barrick Gold (WKN: 870450) oder Newmont Mining (WKN: 853823). Darum wurde Klondex Mines (WKN: 727231) letztendlich von Hecla Mining (WKN: 854693) übernommen. Jetzt sollte American Pacific Mining (WKN: A2JE63) die nächste lukrative Erfolgsgeschichte in Nevada werden, dessen Ende womöglich erneut von einer Übernahme geschrieben wird.

Mit American Pacific Mining notiert seit Kurzem die mutmaßlich nächste Nevada-Erfolgsstory an der Börse. Das Timing hätte besser nicht sein können. Wenn Sie die Hintergründe kennen, dann werden Sie das große Kurspotenzial dieser Aktie leicht einordnen können. Es ist kein Zufall, dass wir uns in den vergangenen Jahren schwerpunktmäßig für Aktien aus Nevada entschieden haben. Unser Team war mehrfach vor Ort, kennt die Geologie und spürt so die interessantesten Chancen auf. Wie auch jetzt wieder bei American Pacific Mining.

Goldaktien aus Nevada sind heiß begehrt

Mit Goldminenaktien aus Nevada haben SD-Leser bisher praktisch ausnahmslos stattliche Gewinne erzielt. Legendär war unsere Berichterstattung zu Gold Standard Ventures (WKN: A0YE589) mit zwischenzeitlich +500% Gewinn seit 2014. Dieser folgte der nächste von uns als Highflyer-Aktie betitelte Wert - Northern Empire Resources (WKN: A2DSW2) - die seit unserem Start der Berichterstattung +100% in weniger als einem Jahr erzielte. Das Projekt, das sich ebenfalls in Nevada befindet, wird von Monat zu Monat in Riesenschritten weiterentwickelt. Darum wird die Aktie höchstwahrscheinlich noch sehr viel weiter steigen.

Auch wenn wir dort selbst nach dem Verdoppler weiteres Kurspotenzial sehen, würden wir heute gerne einen neuen Nevada-Wert auf den Schirm bringen.

Bohrgenehmigung und Start der Bohrkampagne führen zu Aufwärtspotenzial

Der Grund für die heutige Vorstellung ist der Start der Bohrkampagne auf dem Tuscarora-Projekt. Wie das Unternehmen am Mittwoch früh vor Börseneröffnung mitteilte, befinden sich aktuell zwei Bohrgeräte auf dem Projekt und das nur wenige Wochen, nachdem die Erlaubnis für das Bohrprogramm erteilt wurde.

Aus der Analyse der historischen Datenlage sind wir optimistisch hinsichtlich der Erwartungen für die ersten positiven Bohrresultate, die wohl schon Mitte Mai bis Anfang Juni vorliegen werden.

Weil der Start der Aktie mit Beginn des Bohrprogramms zusammenfällt und die Aktie nur 11 Mio. CA$ Marktkapitalisierung aufweist, gehen wir zumindest kurzfristig von dynamisch steigenden Kursen aus, die Trader-Herzen höher schlagen lassen.

Angefacht vom Start der Bohrkampagne und den jüngsten Übernahmen in Nevada sollten einige profitable Spekulationswellen mit der Aktie möglich sein, die vermutlich ebenso auf große Resonanz bei den nordamerikanischen Börsendiensten stoßen wird, was die Kurse weiter anfachen sollte.

Übernahmefieber im Norden von Nevada beflügelt Phantasie

Hochgradige, multiple Adern im Norden Nevadas, nah angrenzend - geologisch gesehen aber vermutlich nicht identisch - zum legendären Carlin Trend, haben in den letzten Monaten zu einer großen Übernahme im Sektor geführt.

Klondex-Übernahme birgt Potenzial für American Pacific

Vor wenigen Wochen kaufte Hecla Mining den kleinen Gold-Junior Klondex für knapp 500 Mio. US$ und erfreute die Aktionäre mit einer satten Übernahmeprämie von 80% auf den Kurs vor der Offerte.

Klondex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...