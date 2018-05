Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat DWS mit "Outperform" und einem Kursziel von 38 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie der Deutsche-Bank-Tochter sei "eine echte Wachstumsstory", schrieb Analyst Arnaud Giblat in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne für die Fondsgesellschaft bis 2020 mit einem Bestandswachstum zwischen 3 und 5 Prozent und einer Marge, die von 24 auf 35 Prozent steigen dürfte. Die Aktie sei attraktiv bewertet./ck/tih Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2018-05-02/14:07

ISIN: DE000DWS1007