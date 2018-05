Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach der angekündigten Fusion von T-Mobile mit Sprint auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die beiden Mobilfunkanbieter dürften damit sehr dicht zum Duopol AT&T und Verizon aufschließen, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der in Aussicht gestellte Schuldenabbau berge aber Risiken für den Free Cashflow und die Dividenden./bek/edh Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0110 2018-05-02/14:08

ISIN: DE0005557508