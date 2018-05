Die Grünen haben die Haushaltspläne der großen Koalition als "Offenbarungseid" kritisiert. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) führe damit die Politik seines Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU) fort, sagte Bundestags-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Mittwoch in Weimar, wo am Mittwoch eine dreitägige Klausur der Fraktion begann. Scholz halte an der "schwarzen Null" fest, "als ob das eine Religion wäre", und gehe dringend Notwendiges nicht an - etwa langfristige Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Der Haushaltsentwurf sei eine "große Enttäuschung".

Insbesondere kritisierte Göring-Eckardt die steigenden Verteidigungsausgaben und die Forderung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nach einer weiteren Aufstockung. "Wir haben Soldatinnen und Soldaten, die nicht mal anständige Schutzwesten haben", sagte Göring-Eckardt. Es sei "absurd" jetzt nach mehr Geld für andere Projekte zu rufen. "Ich erwarte von der Verteidigungsministerin, dass sie das Geld, das da ist, erst mal anständig ausgibt." Zudem müsse die Zusammenarbeit im europäischen Verbund verbessert werden, um sich Aufgaben zu teilen.

Co-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte, der Haushaltsentwurf werde der Verantwortung der Bundesregierung für EU und Eurozone nicht gerecht: "Wir fordern von dieser großen Koalition, dass sie den Zusammenhalt Europas auch in ihren Haushaltszahlen hinterlegt und die Europäische Union mit ausreichend Geld unterstützt."/ted/DP/jha

AXC0183 2018-05-02/14:09