Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Wasi Rizvi rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer anhaltend soliden Entwicklung in den Bereichen Medizinische Bildgebung und Therapie. Der Konzern dürfte organisch um 3,6 Prozent gewachsen sein - bei einer bereinigten Gewinnmarge von 17,2 Prozent./ag/tih Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0112 2018-05-02/14:12

ISIN: DE000SHL1006