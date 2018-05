In dem letzten Halbjahr 2017 stieg der Kursverlauf der Cisco Systems-Aktie wie am Schnürchen gezogen über das Niveau von 39,00 US-Dollar an und konnte dabei mehr als 30 Prozent zulegen. Doch seit Beginn dieses Jahres steht der Verlauf unter deutlich erhöhter Volatilität, brachte aber Anfang März dennoch ein Verlaufshoch bei 46,16 US-Dollar hervor. Daran schlossen sich kurzfristige Abgaben zurück auf das Niveau von knapp 40,00 US-Dollar an, von wo aus wieder eine Gegenbewegung zur Oberseite gestartet werden konnte.

Formation noch im Aufbau

Die Technologiebranche boomt weiter, insbesondere US-Werte konnten zuletzt deutlich profitieren. Das zeigt sich auch bei der Cisco System-Aktie, die nur einige Dollar von ihren Jahreshochs entfernt notiert. Seit Anfang März dieses Jahres ist zudem noch ein klares Trendfortsetzungsmuster auszumachen, dass sich in einer ausgeprägten inversen SKS-Formation präsentiert und nur noch einer eindeutigen ...

