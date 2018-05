In erster Linie dank Tesla ist der Bereich Elektromobilität an der Börse schon seit geraumer Zeit ein großes Thema. Wobei Volkswagen (VW) mit seinem "Dieselskandal" - und dem damit zusammenhängenden Absturz der Aktie - sicherlich auch dazu beigetragen hat, die Stimmung zugunsten der E-Mobilität zu beeinflussen. Daher suchen Anleger schon seit einiger Zeit nach Profiteuren dieses neuen Trends und glauben in der Aktie der Aumann AG einen solchen gefunden zu haben.

MBB brachte Aumann erfolgreich ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...