Die Energieversorgung von Datenendgeräten innerhalb einer strukturierten Verkabelung hat bereits eine große Akzeptanz gewonnen. Anfänglich hat man mit dieser Lösung vorwiegend IP-Telefone versorgt. Zunehmend wurde diese Anwendung auch für Kameras interessant, insbesondere dann, wenn sie räumlich weit entfernt von einer Zentrale installiert wurden.

Wir wollen hier nicht die bisher schon vielfach beschriebene PoE-LED-Versorgung (Beleuchtung) ansprechen, sondern konzentrieren uns auf einen Überblick über den Entwicklungsstand dieser Technik. Ein Punkt kommt hier nun zum Tragen: Durch die inzwischen erweiterte Leistung der PoE-Versorgung muss aus Sicherheitsgründen die die Wärmeabfuhr in Datenkabelbündeln genauer betrachtet werden. Deshalb gibt der Hersteller Dätwyler Empfehlungen heraus, wie im Folgenden beschrieben.

Stand der PoE-Technik

Heute können bereits aktive Geräte eingesetzt werden, die Leistungen bis zu 100 W in eine Datenleitung einspeisen. Die Entwicklung der PoE-Standards bis zur Übertragung von 100 W Leistung verlief in drei Normierungsschritten:

PoE: Stromversorgung über 10Base-T/ 100Base-TX

Dieser erste Standard für die Stromversorgung über Datenkabel - IEEE 802.3af - wurde 2003 ratifiziert. Während die Aderpaare 1/2 sowie 3/6 für die Datenübertragung genutzt werden, stehen die beiden freien 4/5- und 7/8-Paare für die Energieversorgung von Endgeräten wie Webcams, IP-Telefone oder WLAN-Access-Points zur Verfügung. Alternativ ist aber vorgesehen, die mit der Datenübertragung belegten Adern parallel auch für die Stromversorgung zu nutzen. Mit einer definierten Leistungsabgabe von 15,4?W pro Port an den aktiven Komponenten (Switch-Port) lassen sich Endgeräte mit einer geringeren Leistungsaufnahme sicher betreiben.

PoE Plus: Stromversorgung auch für 1000Base-T

Die Fernspeisung von Endgeräten wurde bis 2009 weiterentwickelt. Mit dem PoE+-Standard IEEE 802.3at wurde einerseits die maximale Leistung auf Senderseite auf 30?W erhöht, andererseits wurde damit die Leistungsübertragung für schnellere Ethernet-Protokolle wie 1000?Base-T freigegeben. Dadurch konnten weitere Applikationen mit einem höheren Leistungsbedarf betrieben werden. Bei 1000?Base-T erfolgt die Datenübertragung über alle vier Paare parallel. Die Leistungsübertragung erfolgt über zwei Paare und überlagert die Datenübertragung. Die verfügbare Leistung beträgt verbraucherseitig maximal 25,5 W. Bei Industrial Ethernet ist zu beachten, dass der Industrial-RJ45-Stecker vier Leitungspaare bietet, wohingegen der oft verwendete M12-Stecker nur zwei Leitungspaare unterstützt.

4PPoE: Leistungsübertragung bis 100 W

Mit dem Standard IEEE 802.3bt, der in 2018 veröffentlicht wurde, werden erstmals alle Adern im Datenkabel zur Leistungsübertragung genutzt. Mit »Four-Pair Power over Ethernet« - kurz: 4PPoE - steigt die Leistung auf der Senderseite auf 60?W bzw. 100?W (IEEE 802.3bt Type 3 bzw. Type 4). Damit wird nun die Versorgung leistungsfähiger Verbraucher am Arbeitsplatz Realität.

Der Standard macht zugleich den RJ45 zum weltweit normierten Steckverbinder für die elektrische Energieversorgung von Endgeräten über die Datenverkabelung. Der Standard 4PPoE ist rückwärtskompatibel zu PoE und PoE+. Zudem ist er kompatibel zu 10-, 100- und 1000BASE-T sowie zu 2.5-, 5- und 10GBASE-T. Der minimale unterstützte Verkabelungsstandard ist die Klasse D (Kategorie-5- bzw. 5e-Komponenten), wobei das Budget für den Schleifenwiderstand 25?O beträgt. Die maximale Einspeisespannung für PoE liegt bei 57?V.

Anwendung: Endspan- oder Midspan-PoE

Grundsätzlich lässt sich PoE auf zwei Arten in ein Kommunikationsnetzwerk integrieren. Eine platzsparende und hochintegrierte Lösung ist die Verwendung eines PoE-fähigen Switches (Endspan-PoE, s. Bild?1). Zu beachten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...