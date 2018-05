Fast 29 Monate brauchte die EU beim letzten Mal, um sich auf einen Plan für ihre Finanzen zu einigen. Nun ist es an EU-Haushaltskommissar Oettinger. Was er vorschlägt und was seine Pläne bedeuten würden.

Günther Oettinger hat es sich nicht leicht gemacht. Zahllose Gespräche mit Vertretern von Mitgliedstaaten hat der EU-Kommissar in den vergangenen Monaten geführt, um einen für alle akzeptablen Vorschlag für die künftigen EU-Finanzen machen zu können. Was er nun vorlegt, ist das wohl wichtigste Papier seiner Amtszeit - doch viel Lob darf er nicht erwarten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu seinen Plänen für Europas Finanzen:

Worum geht es bei Oettingers Vorschlag?Um den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR). Mit ihm legen die EU-Staaten fest, wie viel Geld sie in einem bestimmten Zeitraum für Gemeinschaftsaufgaben zur Verfügung stellen wollen. Zugleich wird geregelt, wie viel Geld höchstens in welche Politikbereiche fließen darf. In den Verhandlungen über den aktuellen Finanzrahmen von 2014 bis Ende 2020 einigten sich die EU-Staaten beispielsweise darauf, dass für die gemeinsame Agrarpolitik höchstens Ausgaben in Höhe von 370 Milliarden Euro eingeplant werden dürfen. Insgesamt dürfen bis Ende 2020 rund 960 Milliarden Euro verplant werden.

Schlägt Oettinger tiefgreifende Änderungen vor?Ja. Deutlich mehr EU-Geld muss es seiner Vorstellung nach für den Schutz der europäischen Außengrenzen sowie für Verteidigung, Forschung und Jugend (Erasmus+) geben. Fast alle anderen EU-Programme sollen hingegen gekürzt werden - auch die Hilfen für Landwirte und strukturschwache Regionen. "Bei den zwei größten Programmen, Agrarpolitik und Kohäsionspolitik, werden wir maßvolle, aber effektive Kürzungen von sechs Prozent im Vergleich zu 2020 vornehmen", erklärte Oettinger.

Was würden die Änderungen für Deutschland bedeuten?Deutschland soll nach Plänen Oettingers künftig deutlich mehr Geld in den Gemeinschaftshaushalt einzahlen. Insgesamt gehe es - einschließlich des Inflationsausgleichs - um elf bis zwölf Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr, sagte er am Mittwoch. 3,5 bis 4 Milliarden Euro davon seien notwendig, um die zu erwartende Brexit-Lücke im Budget zu schließen und neue Aufgaben wie den Schutz der Außengrenzen zu finanzieren. ...

