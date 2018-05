IRW-PRESS: Stina Resources Ltd.: Stina tätigt strategisches Investment in Braggawatt usa für dezentrale Energielösungen, um seinen Kunden das effiziente CellCube-System anbieten zu können

3. Mai 2018 - Stina Resources Ltd. (Stina oder das Unternehmen) (CSE: SQA) (OTCQB: STNUF) (Frankfurt: 01X) freut sich, eine strategische Partnerschaft mit bzw. ein 1,95-Millionen-US-Dollar-Investment in die Firma Braggawatt Energy Inc. (Braggawatt) bekannt zu geben. Braggawatt bietet über eine Online-Plattform Finanzierungen an, die Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen einen effizienten Zugriff auf kostengünstige Energielösungen ermöglichen.

Mit diesem Investment sind Stina und seine 100 %-Tochter Enerox GmbH in der Lage, von der Fülle an Marktchancen zu profitieren und den Firmenkunden eine effiziente Möglichkeit der Inanspruchnahme von kostengünstigen Vor-Ort-Energielösungen zu bieten.

Enerox ist eines der ersten und größten Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsunternehmen für Vanadium-Redox-Durchflussbatterien weltweit. Als Branchenführer im Energiespeichersektor hat das Unternehmen bereits an mehr als 100 Standorten weltweit CellCube-Vanadium-Redox-Durchflussbatterien installiert.

Im Zuge des boomenden Einsatzes von Energiespeichersystemen auf internationaler Ebene hat sich Stina zum Ziel gesetzt, strategische Investitionen zu tätigen, um seine wirtschaftlichen Vorteile als internationaler Anbieter von integrierten Energiespeicherlösungen sowohl für Endverbraucher als auch für Energiespeicheranwendungen auf Versorgerebene bestmöglich zu nutzen.

CellCube genießt weltweit den Ruf einer wirtschaftlich überlegenen Energiespeicherlösung und wir freuen uns außerordentlich, mit dem Team von Stina/Enerox zusammenzuarbeiten und durch eine bedarfsgerechte Produktfinanzierung viele der wahrgenommenen Projektrisiken beseitigen zu können. Unser Online-Verfahren und unser wachsendes Netz an Installationspartnern werden ebenfalls zur Vermeidung indirekter Transaktionskosten beitragen, die häufig die Hauptursache dafür sind, warum sich dezentrale Energiespeicherprojekte nicht erfolgreich entwickeln, so Oleg Popovsky, Chief Customer Officer bei Braggawatt.

Wir leiten bei der Entwicklung, Unterzeichnung, Finanzierung und Umsetzung von dezentralen Energieprojekten einen Wandel ein, indem wir Systemanbietern, Endkunden und Anlegern sowie aktuell auch Produktherstellern die Möglichkeit bieten, auf unserer Online-Plattform zusammenzuarbeiten, fügt Braggawatt-CEO Trey Ramsey hinzu.

Unser Investment in Braggawatt als innovatives Fintech-Unternehmen für dezentrale Energielösungen ist für uns von Stina, mit der Vision, uns als vollständig integriertes Unternehmen für Energiespeicherlösungen zu positionieren, eine ideale Ergänzung. Mit unserem End-to-End-Geschäftsmodell leiten wir die nächste Evolution in der Art der Integration von Energiespeichersystemen in die Infrastruktur von Endverbrauchern und Energieversorgern gleichermaßen ein, erklärt Brian Stecyk, President und CEO von Stina.

Stina ist mit der Investition in Braggawatt sehr zufrieden. Beide Unternehmen werden gemeinsam an der Entwicklung von einzigartigen Finanzprodukten für unsere CellCube-Energiespeicherlösungen arbeiten. Unsere Arbeitsbeziehung wird zu einer raschen Verbreitung von hochwertigen Energiespeichersystemen in vielen Märkten beitragen, in denen Unternehmen und unabhängige Energieversorgungskunden von einer Nachfrageflexibilisierung, Microgrids sowie erweiterten Anwendungen/Kapazitäten profitieren und so Energiekosten sparen bzw. neue Umsatzchancen nutzen können, erklärt Stefan Schauss, President und CEO von Enerox.

Über Stina Resources Inc.

Mit der Übernahme der Vermögenswerte von Gildemeister Energy Storage GmbH sind Stina und seine 100 %-Tochter Enerox zu einem führenden integrierten Ressourcen- und Energiespeicherunternehmen avanciert. Die Investition in Braggawatt Energy Inc. wird innovative Finanzprodukte bringen und das Partnernetzwerk erweitern. Dies wird Enerox bei einer effizienten Markteinführung unterstützen, wenn es darum geht, Unternehmenskunden sowohl bei eigenständigen Energiespeicherprojekten als auch bei Projekten, bei denen über die Energiespeicherung der Mehrwert der Erzeugung von erneuerbaren Energien gesteigert wird, zu unterstützen.

Über Braggawatt Energy Inc.

Der von Braggawatt angebotene End-to-End-Online-Finanzierungsprozess revolutioniert für Firmenkunden den Zugriff auf kostengünstige dezentrale Energielösungen, die durch den Wegfall von Vorlaufkosten sowie durch Einsparungen und Prozesssicherheit punkten. Braggawatts bedarfsgerechtes Finanzierungsmodell ohne Vorauszahlung bzw. mit Ankaufoptionen macht es für Klein- und Mittelbetriebe sowie deren regionale Lösungsanbieter möglich, rascher auf umweltfreundliche Vor-Ort-Energielösungen umzusteigen, die sich sehen lassen können.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Brian Stecyk, President & CEO

Stina Resources Ltd.

Telefon: 1-800-882-3213

E-Mail: info@stinaresources.com

www.stinaresources.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie eintreten werden. Sie werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potenziell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. wird in ihnen zum Ausdruck gebracht, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und bergen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Bestimmte wesentliche Annahmen im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemeldung sowie in der jährlichen und vierteljährlichen Stellungnahme und Analyse des Unternehmens (MD&A) auf www.sedar.com veröffentlicht. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -bestimmungen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43266

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43266&tr=1

