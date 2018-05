Medienmitteilung vom 2. Mai 2018

TKB-Geschäftsbericht verabschiedet

An seiner heutigen Sitzung hat der Thurgauer Grosse Rat den Geschäftsbericht der Thurgauer Kantonalbank (TKB) genehmigt. Damit ist auch die Dividende verabschiedet worden. Diese beläuft sich auf 2,75 Franken pro Partizipationsschein.

Der Thurgauer Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 2. Mai 2018 den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2017 der TKB genehmigt. Ferner hat das Kantonsparlament das Unternehmen PWC als Revisionsstelle der TKB für ein weiteres Jahr bestätigt. Vom guten Ergebnis der führenden Bank im Thurgau profitieren der Haupteigentümer Kanton Thurgau und die Inhaber der 4 Millionen Partizipationsscheine. Aus dem Bilanzgewinn von 132,4 Mio. Franken liefert die TKB über 50 Mio. an den Kanton ab. Diese Summe setzt sich aus der Gewinnausschüttung von 38,8 Mio., der Abgeltung für die Staatsgarantie von 6,5 Mio. und jener für das Grundkapital von 5,2 Mio. Franken zusammen. An die anteilsberechtigten Gemeinden geht erneut das gesetzliche Maximum von 3 Mio. Franken. Die Inhaber von Partizipationsscheinen der Bank erhalten eine Dividende von 2,75 Franken pro Titel, was einer Dividendenrendite von 2,7 Prozent entspricht. Der TKB-Geschäftsbericht ist unter www.tkb.ch/geschaeftsbericht (http://www.tkb.ch/geschaeftsbericht) im Internet verfügbar. Zudem liegt die Publikation in allen Bankstellen auf.

