Der Arbeitsmarkt in den USA ist nach wie vor in sehr guter Verfassung. Dies belegen neue Zahlen des Dienstleiters ADP vom Mittwoch. Demnach sind im April in der Privatwirtschaft 204 000 Arbeitsplätze geschaffen worden. Das war etwas mehr als die von Analysten erwarteten 198 000 zusätzlichen Stellen. Allerdings wurde der Stellenaufbau im Vormonat nachträglich von 241 000 auf 228 000 Jobs herabgesetzt.

Nach der jüngsten Entwicklung sind im vergangenen halben Jahr in jedem Monat 200 000 oder mehr Stellen geschaffen worden, was als robuste Entwicklung gelten kann. Die US-Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag. Die ADP-Daten gelten am Markt als Richtschnur für die Regierungszahlen, obwohl die Treffsicherheit nicht besonders hoch ist./bgf/jkr/fba

AXC0189 2018-05-02/14:33