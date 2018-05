BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat mit Enttäuschung auf den Vorschlag der EU-Kommission zum mehrjährigen EU-Finanzrahmen nach 2020 reagiert. "Mit der vorgeschlagenen Größenordnung verliert Europa gegenüber seinen internationalen Wettbewerbern weiter an Boden", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

Derzeit würden in der EU nur knapp 2 Prozent des BIPs in Forschung und Innovation investiert, erklärte Lang. In Japan seien es 3,6 Prozent, in den USA immerhin 2,7 Prozent. "Wir erwarten von der Bundesregierung, sich jetzt in Brüssel für spürbar höhere Ausgaben für Industrieforschung und Schlüsseltechnologien einzusetzen", erklärte Lang.

Lang schlug vor, zusätzliche Zukunftsinvestitionen "durch eine straffere Ausgabendisziplin in der Agrarpolitik" zu finanzieren. Neue EU-Eigenmittel dürften die Industrie in Europa im internationalen Wettbewerb nicht noch stärker belasten.

