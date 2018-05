Gerade als es so aussah, als könnten die Dinge für das Pfund nicht schlechter werden, rücken politische Risiken wieder ins Blickfeld des Marktes.

Der Pfund sei verwundbar angesichts der am Donnerstag anstehenden Kommunalwahlen in England, dem Wiederaufflammen von Brexit-Unsicherheiten und dem Rücktritt einer der wichtigsten pro-europäischen Verbündeten von Theresa May, sagen Strategen. Die Währung hat in dieser Woche bereits um mehr als 1 Prozent nachgegeben, da enttäuschende Wirtschaftsdaten die Aussichten, dass die Bank of England bereits nächste Woche die Zinsen erhöht, untergraben haben.

Politische Entwicklungen "könnten jederzeit explodieren und eine ziemlich große Wirkung entfalten, denn im vergangenen Jahr waren wir insgesamt noch nie so weit von einer weiteren Krise der konservativen Regierung entfernt", sagte Jane Foley, Leiterin der Währungsstrategie bei Rabobank. "Wenn es so aussähe, als ob die Regierung May eine weitere verschärfte ...

