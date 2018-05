Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe in den vergangenen Wochen weiter an Boden verloren, wenn auch weniger deutlich als in den Vorquartalen, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./ag/edh Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0118 2018-05-02/14:49

ISIN: DE0006048432