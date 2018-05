Mainz (ots) -



Zutaten aus der Büchse, Klopse in grauer Tunke und freitags fies panierter Fisch: Betriebskantinen machen nicht immer Appetit. Viele Arbeitnehmer kapitulieren vor dem Essensangebot am Arbeitsplatz und weichen aus - auf Lieferservice, Restaurants oder auf das Lunchpaket von zu Hause. Doch Zeitdruck und mangelnde Alternativen machen den Gang zur Kantine oft unerlässlich. Geht das nicht besser? Dieser Frage geht "plan b" am Samstag, 5. Mai 2018, 17.35 Uhr, im ZDF nach - in "Mahlzeit! - Köstliche Kantinenküche".



Ein Mittagessen für jeden Geschmack fördert Leistung und Motivation der Mitarbeiter. Das weiß auch ein Dübel-Hersteller im Schwarzwald und wirbt zur Mittagszeit mit Sterne-Koch Harald Wohlfahrt um die Gunst der Belegschaft - und zahlt dabei noch freiwillig drauf. In Frankreich sorgt Jean-Pierre Bourhis mit viel Kreativität für neue Trends in der Gastroszene und macht das Mittagessen zum smarten Gemeinschaftserlebnis der "neuen Arbeitswelt". In Dänemark zeigt Kantinen-Revoluzzer Mikkel Karstad, wie Bio-Erbsen und Bio-Möhren zu neuen "Stars" der Kantinenküche aufsteigen - und trifft damit den Zeitgeist: In der Hauptstadt Kopenhagen hat das Mittagessen einen politischen "Nachgeschmack": Kantinen öffentlicher Einrichtungen kochen zu 90 Prozent bio.



"plan b" zeigt, dass mehr in der Kantine steckt als die möglichst preisgünstige Arbeitnehmerverpflegung. Mit einer Prise Kreativität und neuen Ideen kann die Mittagspause in der Kantine zum Highlight des Arbeitstages werden.



