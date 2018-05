Starbucks (WKN:884437) gab die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018 nach Börsenschluss am 26. April bekannt, wobei der weltweite Umsatz um 14 % auf 6 Milliarden Dollar und der bereinigte Gewinn um 18 % auf 0,53 Dollar pro Aktie stieg. Dies waren mit die besten Ergebnisse, die das Unternehmen je erzielt hat. Allerdings stehen dem gegenüber nur mittelgutes Wachstum in den Läden (weltweit 2 %), außerdem schwächere Betriebsergebnisse, die eine geringe Gewinnsteigerung von 1 % nach GAAP zur Folge hatten. Das war für die Anleger also nicht ganz so erfreulich. Gleichzeitig funktioniert das Geschäft in China weiterhin großartig ....

Den vollständigen Artikel lesen ...