Erneut stoppte der Abverkauf des US-Leitindex an dem viel beachteten 200-Tage-Durchschnittskurs des Marktes. Bereits in den Vormonaten stabilisierte sich der Dow bei einem Rückschlag an diesen Mittelwert mehrfach. Durch diese Nachfrage sollten sich zumindest stärkere Verluste vorläufig abwenden lassen. Von Franz-Georg Wenner

Den vollständigen Artikel lesen ...