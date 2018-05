München (ots) -



Langfristige, strategische Zusammenarbeit bis einschließlich 2020



TELE 5 holt das FILMFEST MÜNCHEN on Air mit Festival-Filmen und exklusivem Zusatz-Content



TELE 5-Kino-Nächte während des FILMFEST MÜNCHEN mit prominenten Gästen



Konzert der FILMFONIKER mit den besten Filmsongs aller Zeiten



Es gibt einen gemeinsamen Nenner: Die Liebe zu gutem Film. Deshalb schließen TELE 5 und das FILMFEST MÜNCHEN eine langfristig angelegte, strategische Partnerschaft, die weit über das herkömmliche Engagement eines Sponsors hinausgeht.



Diana Iljine, Leiterin FILMFEST MÜNCHEN: "TELE 5 bringt das Kino schon seit Jahren ins Fernsehen. Unter dem Motto "Anders ist besser" bleiben sie am Puls der Zeit, mit frischen Reihen und tollen Filmen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit TELE 5 einen Top-Partner für das FILMFEST MÜNCHEN gewinnen konnten."



Es kommt also zusammen, was zusammen gehört: Ein Münchner Sender, der über 1.000 internationale Filme im Jahr zeigt und ein internationales Filmfestival, das jedes Jahr in München rund 200 neue Filme präsentiert.



Kai Blasberg, TELE 5-Sender-Chef: "Wir sind nicht nur Sponsor. Wir sind Filmfest. Wir wären nicht TELE 5, wenn wir es nicht ANDERS machten. Wir sehen unsere Rolle als Partner darin, das FILMFEST MÜNCHEN damit zu unterstützen, was wir am besten können: Kommunikation. Dafür haben wir einige Highlights parat, die wir zu gegebenem Zeitpunkt ankündigen."



Einige der Programmpunkte stehen aber schon fest: Es wird neben dem Co-Branding eigene High-Class-Veranstaltungen geben. Z.B. ein "D-Movies"-Kino-Abend mit "Bang Boom Bang" und "Lammbock", präsentiert von den Machern Peter Thorwart und Christian Zübert. Zwei weitere TELE 5-Brands werden einen eigenen Abend auf dem FILMFEST MÜNCHEN haben: "SKANDAL - Filme, die Geschichte schrieben", zu der auch Regisseur und TELE 5-SKANDAL-Gesicht Oskar Roehler anwesend sein wird, und "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten", zu der natürlich die Hosts der Sendung Oliver Kalkofe und Peter Rütten persönlich bitten.



Musikalische Krönung: TELE 5 und die FILMFONIKER präsentieren ein Spezial-Konzert zum FILMFEST MÜNCHEN. Gast-Stars wie Opern-Star Anna Karmasin, Nico Gomez, bekannt aus The Voice of Germany und Ryk, der für die FILMFONIKER singt und nicht beim ESC in Lissabon, singen in der Philharmonie im Münchner Gasteig DIE BESTEN FILMSONGS ALLER ZEITEN.



Die FILMFONIKER, das Orchester der Filmwirtschaft, haben sich in den letzten Jahren als feste Größe in der Münchner Kulturszene etabliert und spielen unter ihrem Dirigenten Ingo P. Stefans Filmmusik zu großem Kino auf der Leinwand.



Weitere Informationen zum Engagement von TELE 5 auf dem FILMFEST MÜNCHEN folgen in der Pressekonferenz am 11. Juni 2018, auf der das Gesamt-Programm bekannt gegeben wird. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.tele5.de und www.filmfest-muenchen.de



