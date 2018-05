Frankfurt - Die hohen Handelsumsätze an den Kassamärkten seit Jahresbeginn haben zu neuen Rekorden im ETF-Handel auf Xetra geführt, dem europaweit führenden Börsenplatz für Exchange Traded Funds, so die Deutsche Börse AG.So seien im ersten Quartal 2018 insgesamt über 1,9 Mio. Orders ausgeführt worden, so viele wie noch nie seit Einführung der Produkte im Jahr 2000 und zugleich rund 30 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal. Auch die Anzahl handelbarer ETFs habe mit aktuell 1.264 einen neuen Höchststand erreicht.

