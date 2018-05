ROUNDUP 2: Hugo Boss will mit mehr Qualität bei Verbrauchern punkten

METZINGEN - Der Modekonzern Hugo Boss will die deutschen Verbraucher zurückerobern. Die Reaktion der Händler auf die neuen Kollektionen sei durchweg positiv, sagte Vorstandschef Mark Langer am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen. Bis sich dies bei den Verbrauchern durchsetze dauere es dann immer noch ein bis zwei Quartale.

ROUNDUP: Apple-Aktionäre bekommen weitere 100 Milliarden Dollar

CUPERTINO - Die US-Steuerreform bringt Apple -Aktionären einen Geldregen: Der iPhone-Konzern schüttet über einen Aktienrückkauf weitere 100 Milliarden US-Dollar aus. Zugleich blieb das von einigen Analysten erwartete Absacken der iPhone-Verkäufe im vergangenen Quartal aus. Das teure iPhone X war dabei das bestverkaufte Apple-Telefon. Das brachte Apple einen Quartalsgewinn von 13,8 Milliarden Dollar ein, nach gut 11 Milliarden im Vorjahresquartal.

VW-Betriebsratschef Osterloh fordert Streichungen im Entwicklungsetat

DÜSSELDORF - Dem VW -Betriebsratschef sind in dem Unternehmen Parallelarbeiten besonders im Entwicklungsbereich ein Dorn im Auge. "In dem Konzern mit seinen zwölf Marken müssen wir die Synergien besser heben?, sagte Bernd Osterloh dem "Handelsblatt" (Mittwoch). Im Blick hat er vor allem die Entwicklungsabteilungen der einzelnen Marken, die parallel an neuen Verbrennermotoren und der Batterietechnologie arbeiten. "Wir entwickeln zu oft dort doppelt und dreifach, wo es nicht nötig ist", sagte der 61-Jährige, der auch im Aufsichtsrat von VW sitzt.

Pfizer steigert Quartalsgewinn deutlich

NEW YORK - Der US-Pharmariese Pfizer hat zu Jahresbeginn besser verdient als erwartet. Der Überschuss legte im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert um 14 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar (3,0 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Dienstag in New York mitteilte. Die Erlöse stiegen um ein Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar.

US-Pharmakonzern Merck & Co erhöht Prognose

NEW JERSEY - Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat nach einem starken Jahresauftakt die Prognosen für das laufende Jahr erhöht. 2018 soll der Umsatz nun von 40,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 41,8 bis 43,0 Milliarden Dollar klettern, wie Merck & Co am Dienstag in New Jersey mitteilte. Das ist im Schnitt mehr als Analysten derzeit erwarten. Bisher hatte Merck einen Umsatz von 41,2 bis 42,7 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte nun im laufenden Jahr von 3,98 Dollar auf 4,16 bis 4,28 Dollar klettern. Bisher wurden hier 4,08 bis 4,23 Dollar je Aktie angepeilt.

ROUNDUP/Neuer BASF-Chef: Bayer-Anteilskäufe in Sicht - Innovationen stärken

LUDWIGSHAFEN - Der designierte BASF -Chef Martin Brudermüller sieht den Ludwigshafener Chemiekonzern bei der Übernahme von Anteilen des Rivalen Bayer kurz vor dem Ziel. Der 56-Jährige, der an diesem Freitag (4. Mai) Kurt Bock an der Vorstandsspitze ablöst, will BASF außerdem stärker in der E-Mobilität aufstellen und weitere Innovationen anschieben.

Britische Großbank Standard Chartered startet gut ins laufende Jahr

HONGKONG - Standard Chartered befindet sich weiter auf Erholungskurs. Zum Jahresauftakt legte das Geschäft der britischen Großbank so stark zu wie schon lange nicht mehr. Die Erträge im operativen Geschäft seien um sieben Prozent auf 3,87 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte die Bank mit einer starken Präsenz in Afrika und Asien am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung an der Börse in Hongkong mit. Das ist der stärkste Anstieg in der Amtszeit von Bill Winters, der seit knapp drei Jahren an der Spitze der Bank steht und diese aus der Krise führen soll.

VW-Aufsichtsrat Porsche: Volkswagen hat schweren Fehler gemacht

HAMBURG/STUTTGART - VW -Aufsichtsrat und Miteigentümer Wolfgang Porsche hat im Zusammenhang mit dem Diesel-Betrug bei Volkswagen einen "schweren Fehler" des Konzerns eingeräumt. "Aber die Sache wird aufgearbeitet, und die Probleme werden Stück für Stück in Ordnung gebracht", sagte Porsche dem Magazin "Stern" (Donnerstag). Sicher seien viele Kunden wegen der Affäre enttäuscht, aber trotzdem entschieden sich offenbar sogar mehr Menschen als früher für einen VW. "Sonst hätten wir nicht so hervorragende Konzernzahlen vermelden können", sagte Porsche, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der VW-Dachgesellschaft Porsche SE und damit einflussreichster Vertreter der Eigentümerfamilien ist. Die Familien Porsche und Piëch halten über die Dachgesellschaft gut 52 Prozent der VW-Anteile.

ROUNDUP: Nestlé und Edeka legen Rabatt-Streit bei

FRANKFURT/HAMBURG - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé und eine Gruppe um Deutschlands größten Lebensmittelhändler Edeka haben ihren Monate langen Streit um Rabatte und Einkaufskonditionen beigelegt. Man habe eine "ausgeglichene Vereinbarung" gefunden, sagte ein Nestlé-Sprecher am Mittwoch in Frankfurt, ohne Details zu nennen. Die Kunden würden die Nestlé-Produkte sehr schnell wieder in den Regalen der Einkaufsgenossenschaft Agecore finden. Nestlé hat durch den Boykott nicht näher bezifferte Umsatzeinbußen erlitten.

ROUNDUP: Intesa Sanpaolo will ohne Zukäufe wachsen

FRANKFURT - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo will zukünftig erst einmal aus eigener Kraft wachsen. "Ein Mehrwert wird heute besser durch internes Wachstum, im Alleingang erwirtschaftet", sagte Bankchef Carlo Messina der "Börsen-Zeitung" (Mittwoch). Grund für den Kaufstopp seien die Preise. Auch in der Vermögensverwaltung, in der Intesa zuletzt stark wuchs, sieht Messina keine Zukäufe vor. "Wir sprechen mit niemanden."

T-Mobile US wächst vor geplanter Sprint-Fusion kräftig

BELLEVUE - Das rasante Wachstum der Telekom-Tochter T-Mobile US hat zu Jahresbeginn angehalten. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um fast neun Prozent auf 10,5 Milliarden Dollar (8,8 Mrd Euro). Das teilte das Unternehmen, das in einer Mega-Fusion den Rivalen Sprint schlucken will, am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs um elf Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar (2,5 Mrd Euro). Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen, was die Aktie nachbörslich steigen ließ.

Weitere Meldungen

-Betrieb fordert nach Wolfsattacke mit 43 toten Schafen mehr Hilfe

-Goldman Sachs zahlt Millionenstrafe wegen Devisenabsprachen

-Rentenpräsidentin warnt vor neuer Bürokratie bei Mütterrente

-Auch zweiter WhatsApp-Gründer verlässt Facebook

-Boeing will KLX für 4,25 Milliarden US-Dollar kaufen

-VW bleibt in den USA trotz schwächerer Autokonjunktur auf Kurs

-ROUNDUP: Druck von allen Seiten - Warum Novo Nordisk trotzdem zuversichtlich ist

-RATING: S&P erhöht Ausblick für Swiss Life auf 'positiv'

-ROUNDUP: US-Staaten verklagen Trump-Regierung wegen Umweltregeln für Autos

-Brauer in Deutschland setzen im ersten Quartal weniger Bier ab

-ROUNDUP: Snapchat-Umgestaltung hilft nicht - Aktie fällt nach Quartalszahlen

-Atomkraftwerk Brokdorf geht nach Überprüfung wieder ans Netz

-Presse: Karl Marx verkauft sich so gut wie lange nicht

-Milka-Konzern Mondelez steigert Umsatz und Gewinn deutlich

-Frauenquote: Freiwillige Vorgaben zeigen kaum Wirkung

-Schulze legt Plan für Insektenschutz in der Landwirtschaft vor

-Novartis präsentiert positive Phase-III-Daten zu Brolucizumab

-Verdi-Chef Bsirske fordert mehr staatliche Investitionen

-Novartis-Zelltherapie Kymriah erhält weitere US-Zulassung

-Dialysekonzern FMC findet neuen Europa-Vorstand

-ROUNDUP 2/Flirten bei Facebook: Zuckerberg kündigt Partnersuche-Funktion an

-Knauf sieht positives Zeichen bei geplanter USG-Milliarden-Übernahme

-Scholz lehnt Steuergeld für Diesel-Nachrüstungen ab

-ROUNDUP: E-Gitarren-Ikone Gibson beantragt Gläubigerschutz

-ROUNDUP: VW-Betriebsratschef Osterloh beklagt Doppelarbeit in Entwicklung

-Ramelow warnt vor Abwanderung von Opel-Fachkräften

-Berliner Uniklinik Charité plant mit Pflegern aus Albanien und Mexiko

-Under Armour gerät tiefer in die Verlustzone

-Neues System soll bei Daimler nachhaltige Rohstoffbeschaffung sichern

-Handwerkspräsident fordert Werkunterricht an allen Schulen

-Presse: Brüssel will Verbot von Einweggeschirr aus Plastik

-TV-Quote: 4,8 Millionen Menschen verfolgen Spiel um die Million

-Scheuer fordert mehr Tempo bei Entwicklung neuer Abgas-Software

-Solarstrom-Rekord in den ersten vier Monaten des Jahres

-Oligarch Abramowitsch wegen Geldforderung vor Schweizer Gericht

-Startschuss für Internetkonferenz re:publica

-Swiss Re baut Geschäft in Südafrika aus

-Leipzigs OB kandidiert als Sparkassen-Präsident

-Kein echter Trost: FC Bayern macht trotz K.o. in Madrid Kasse

-ROUNDUP: Ist Zucker der neue Tabak? Ärzte wollen Vorgaben für gesundes Essen

-Experte fordert Offenlegung geheimer Pestizid-Studien

-ROUNDUP/BER-Ausbau: Zweckbau statt 'Kathedrale des Verkehrs'

-Ölpreisanstieg und höhere Produktion treiben BP an

-Heckler & Koch macht 2017 wieder Verlust

-Klöckner will Förderung für Bio-Landwirtschaft aufstocken

-Novartis erhält für Tafinlar/Mekinist-Therapie US-Zulassung bei BRAF-Melanom

-Kabinett will Änderungen zu Wohnungsbau und Bildung beschließen

-ROUNDUP/Flirten bei Facebook: Zuckerberg kündigt Dating-Funktion an

-Konzerne sollen finanziellen Ausgleich für Atomausstieg bekommen

-Studie: Inkassounternehmen zocken immer mehr ab

-Eon überprüft bei Innogy-Übernahme Standorte - 'nichts entschieden'

-EU-Agrarförderung soll um fünf Prozent gekürzt werden

-POLITIK: Bund will Milliarden in Kinderbetreuung stecken°

