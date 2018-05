Die Schweizer Bank Credit Suisse hat DWS nach dem Börsengang der Anlagegesellschaft mit "Neutral" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Auf der einen Seite verfüge die DWS über die notwendige Größe und Kosteneffizienz, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem stünden jedoch zuletzt schwache Mittelzuflüsse gegenüber und ein schwaches Timing beim Asset-Management. Die DWS dürfte in diesem Jahr etwa 15 Prozent zum bereinigten Nettogewinn der Deutschen Bank beisteuern./bek/ag Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0124 2018-05-02/15:24

ISIN: DE000DWS1007