IDEMIA wird von 2020 bis 2023 für Entwicklung und Lieferung von Chips der nächsten Generation für Debit- und Bankkarten Schweizer Banken zuständig sein

IDEMIA, der Weltmarktführer im Bereich Augmented Identity, gab heute die Ausweitung der 2010 begonnenen Partnerschaft mit SIX Payment Services, dem führenden Schweizer Kartenprozessor, bekannt. SIX Payment Services gibt im Auftrag der Schweizer Debitkartenherausgeber alle vier Jahre eine neue Chipspezifikation heraus, an die sich eine Bewertung von zwei Lieferanten anschließt. IDEMIA wurde 2010 mit der Entwicklung und Lieferung von EMVI'12 Chips von 2012 bis 2016 und 2014 für die Entwicklung und Lieferung von EMVI'16 Chips von 2016 bis 2019 beauftragt. Von 2012 bis 2017 lieferte IDEMIA 11 Millionen Module für die Projekte EMVI'12 und EMVI'16 von SIX. Die neue Produktgeneration namens EMVI'20 wird von 2020 bis 2023 herausgegeben und basiert auf den Spezifikationen von EMVCo CPA (Common Payment Application), MasterCard PayPass und VCPS (Visa Contactless Payment Specification). Im Rahmen dieser neuen Chipgeneration werden eine Kontaktschnittstelle auf Basis von EMVCo CPA (Common Payment Application) und kontaktlose Schnittstellen basierend auf PayPass für CPA bzw. VCPS für CPA implementiert.

EMVI'20 wird es den Schweizer Banken ermöglichen, das kontaktlose Bezahlen neben den regulären Debit-, Kredit- und E-Commerce-Funktionen für die Marken MasterCard und Visa anzubieten, ergänzt um Funktionserweiterungen von SIX Payment Services.

"Wir freuen uns sehr, mit dieser neuen Chipgeneration EMVI'20 unsere Partnerschaft mit SIX Payment Services zum dritten Mal in Folge zu festigen und zu erneuern", kommentierte Pierre Barrial, Executive Vice President für den Bereich Financial Institutions bei IDEMIA. "Dies unterstreicht die Bedeutung des Schweizer Markts für unser Unternehmen. Dieses hochmoderne Produkt wird es den Banken ermöglichen, ihren Karteninhabern ein optimiertes Leistungsversprechen zu unterbreiten, darunter den Komfort des kontaktlosen Bezahlens."

