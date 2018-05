Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts032/02.05.2018/15:00) - Retarus-Kunden können sich auch künftig auf die Integrationsfähigkeit und Kompatibilität ihrer Services mit SAP-Lösungen verlassen: Ab sofort ist die Kommunikationsschnittstelle BC-SMTP der Retarus-Messaging-Dienste sowie der Service Faxolution 6 für SAP S/4HANA offiziell "SAP Certified". Zusätzlich wurde die SAP-Zertifizierung für SAP NetWeaver über die Schnittstelle BC-SMTP 6.40 erneuert. Damit ein Service die Bezeichnung "SAP Certified" tragen darf, müssen sich Anbieter einem strengen Qualifizierungsverfahren unterziehen. Das SAP Integration and Certification Center prüft dabei, ob die zu zertifizierende Lösung auf den Grundlagen der von SAP definierten technischen Integrationstechnologien basiert. Durch regelmäßige Rezertifizierungen wird sichergestellt, dass eine störungsfreie Anbindung auch im Fall von durchgeführten Upgrades jederzeit gegeben ist. Retarus ist eines der ersten Unternehmen, das diese Zertifizierung für die genannte Schnittstelle erfolgreich durchlaufen hat. "Für Unternehmen ist es besonders wichtig, dass sich Kommunikationsservices nahtlos in bestehende Business-Applikationen und die eigene Infrastruktur einbinden lassen", betont Roland Augustin, Vice President Strategy bei Retarus. "Durch standardisierte Schnittstellen reduzieren sich sowohl die Integrations- als auch die Gesamtbetriebskosten erheblich. Mit Zertifizierungsprozessen wie dem 'SAP Certified'-Programm erleichtern wir unseren Kunden die Investitionsentscheidung und schaffen so zusätzliches Vertrauen." Durch die Integration des Global Delivery Network von Retarus können Unternehmen business-kritische Dokumente wie etwa Geschäftsbelege aus ihren SAP-Systemen über die Retarus Cloud Fax Services digital senden und empfangen. Nach der Anbindung über Schnittstellen wie SAP-RFC oder BC-SMTP steht ein permanent verfügbarer Fax-Dienst direkt in der Business-Applikation zur Verfügung. Fax-Aufträge werden von der Retarus-Plattform versandoptimiert und unverzüglich, unter Berücksichtigung der hinterlegten Prioritäten, versendet. Statusinformationen vom Empfänger werden zusammen mit der Dokumenten-ID ebenfalls in das jeweilige SAP-System zurückgemeldet. Mit den Enterprise SMS Services von Retarus besteht darüber hinaus die Möglichkeit, auch SMS-Mitteilungen direkt über die globale Retarus-Plattform zu versenden. Über Retarus Seit 1992 unterstützt Retarus Unternehmen bei der effizienten und reibungslosen Kommunikation. Der globale Informationslogistiker kommt immer dort ins Spiel, wo große Mengen an Daten sicher und zuverlässig übertragen werden - unabhängig von Kommunikationskanälen, Schnittstellen, Applikationen und Devices. Die Basis hierfür bildet ein Global Delivery Network mit eigenen Rechenzentren in Europa, den USA und der APAC-Region sowie redundanter Carrier-Infrastruktur. Insgesamt vertrauen 75 Prozent der DAX 30 sowie die Hälfte aller EURO-STOXX-50-Unternehmen auf Services von Retarus. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, Continental, DHL, DZ Bank, Honda, Linde, Osram, Puma, Sixt, Sony und Thomas Cook. Weitere Informationen: http://www.retarus.de (Ende) Aussender: retarus GmbH Ansprechpartner: Sören Schulte Tel.: +49 89 5528-1400 E-Mail: press@de.retarus.com Website: www.retarus.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180502032

