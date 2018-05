Studio Babelsberg AG: Studio Babelsberg AG veröffentlicht Geschäftszahlen 2017 DGAP-News: Studio Babelsberg AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Studio Babelsberg AG: Studio Babelsberg AG veröffentlicht Geschäftszahlen 2017 02.05.2018 / 15:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die Studio Babelsberg Gruppe hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Verlust in Höhe von 0,6 Mio. Euro nach Steuern (Vorjahr: Gewinn 1,3 Mio. Euro) abgeschlossen. Der Gesamtumsatz sank gegenüber 2016 von 72,1 Mio. Euro auf 45,5 Mio. Euro. Das Ergebnis ist insbesondere auf die geringe Auslastung der Kernaktivitäten Studiovermietung, Produktionsdienstleistungen und Kulissenbau zurückzuführen. Studio Babelsberg war im Geschäftsjahr 2017 für die Vorbereitung und Umsetzung der Dreharbeiten von zwei internationalen TV-Serien verantwortlich: die zweite Staffel von BERLIN STATION und die erste Staffel von COUNTERPART. Es wurde jedoch keine große internationale Filmproduktion mit einem hohen Anteil an Studiodreharbeiten oder Kulissenbauten durchgeführt. Das negative Ergebnis konnte durch den Verkauf von zwei Grundstücken teilweise abgemildert werden. Der Studio Babelsberg Konzern weist zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2017 ein Eigenkapital in Höhe von 29,9 Mio. Euro aus. Die Eigenkapitalquote liegt im Konzern bei 66 Prozent, auf AG-Ebene bei 71 Prozent. Der Geschäftsbericht 2017 steht ab Ende Mai im Internet unter www.studiobabelsberg.com/ir zur Ansicht und zum Download zur Verfügung. 02.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 681583 02.05.2018

ISIN DE000A1TNM50

AXC0215 2018-05-02/15:32