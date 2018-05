Kassel - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung der IG Metall: "Angesichts der gravierenden Veränderungen durch Digitalisierung, Globalisierung und Klimawandel stehen wir in einem Transformationsprozess, der mit einer ganz neuen Dynamik und Geschwindigkeit bewältigt werden muss.Die Gewerkschaften sind gefordert und sie sind dazu in der Lage, den Umbruch in unseren Branchen so zu gestalten, dass Arbeit und Leben sicherer, gerechter und selbstbestimmter werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...