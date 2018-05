Viele Studien belegen die Zunahme dieser Phänomene bei Mitarbeitern. Als Grund wird der in vielen Unternehmen gestiegene Stress angeführt. Und die Führungskräfte? Sie sehen sich mit einer steigenden Zahl von Fehltagen aufgrund psychischer Erkrankungen konfrontiert. Trotzdem ist das Thema im Betriebsalltag vieler Unternehmen noch weitgehend tabuisiert. Eine solche Situation stellt dann auch Führungskräfte vor eine Reihe von Fragen: Hat der Mitarbeiter einfach keine Lust zu arbeiten? Belastet ihn etwas? Soll oder muss ich ihn darauf ansprechen?

Führungskräfte in der Bredouille

Dies zu beantworten, ist für Führungskräfte nicht leicht. Denn ihre Wahrnehmung ist stets subjektiv. Was für den einen auffällig ist, wirkt für den anderen normal. Verändert sich das Verhalten eines Mitarbeiters spürbar, kann eine psychische Belastung der Person die Ursache sein. Doch solche Themen anzusprechen, ruft bei den meisten Führungskräften eine große Unsicherheit hervor: Was tun? Denn ihm zu nahe treten und sich eventuell sogar in sein Privatleben einmischen, das will man als Führungskraft nicht. Also vielleicht doch besser über das Beobachtete hinwegsehen und nichts tun? Vielleicht verschlimmert sich die Situation ja sogar noch, wenn man sie anspricht?

Belastete Mitarbeiter erkennen

Ihre Aufgabe als Führungskraft ist es, dauerhafte Verhaltens- und Einstellungsveränderungen - sofern diese für die Arbeit relevant sind - bei Ihren Mitarbeitern zu erkennen. Das setzt voraus, dass Sie ...

