DGAP-News: Rocket Internet SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Rocket Internet SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.06.2018 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-05-02 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Rocket Internet SE Berlin Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A12UKK ISIN: DE000A12UKK6 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 8. Juni 2018, 10:00 Uhr, im Rocket Tower, Charlottenstraße 4, 10969 Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Rocket Internet SE (die '*Gesellschaft*') ein. I. *Tagesordnung* 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2017, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des nichtfinanziellen Konzernberichts gemäß § 315b Abs. 3 HGB Die genannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.rocket-internet.com/investors/annual-general-meeting zugänglich und liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Charlottenstraße 4, 10969 Berlin, Empfang Erdgeschoss) zur Einsicht der Aktionäre aus. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch per E-Mail zugesandt. Ferner werden die genannten Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 damit gemäß § 172 AktG* festgestellt ist. Eine Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 oder eine Billigung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 durch die Hauptversammlung gemäß § 173 AktG ist daher nicht erforderlich. Für die übrigen Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt 1 genannt werden, sieht das Gesetz generell lediglich eine Information der Aktionäre, aber keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung vor. *_Die Vorschriften des deutschen Aktiengesetzes finden auf die Gesellschaft gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii), Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (nachfolgend auch: SE-VO) Anwendung, soweit sich aus speziellen Vorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt._ 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2017 in Höhe von EUR 38.357.093,16 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 5. * Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Berlin, a) zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018; b) für den Fall einer prüferischen Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2018 zum Prüfer für eine solche prüferische Durchsicht; sowie c) für den Fall einer Erstellung und prüferischen Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen für das dritte Quartal des Geschäftsjahrs 2018 und/oder für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2019 zum Prüfer für eine solche prüferische Durchsicht zu bestellen. 6. *Beschlussfassung über die Änderung von § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)* Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß Art. 40 Abs. 2, Abs. 3 SE-VO, § 17 SE-Ausführungsgesetz (SEAG) in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus acht Mitgliedern. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist nicht mitbestimmt. Aus Kosten- und Effizienzgründen erscheint ein mit vier Mitgliedern besetzter Aufsichtsrat ausreichend. Daher soll der Aufsichtsrat der Gesellschaft von derzeit acht auf zukünftig vier Mitglieder verkleinert werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und lautet künftig wie folgt: '(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern.' 7. *Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats* Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich derzeit gemäß Art. 40 Abs. 2, Abs. 3 SE-VO, § 17 SE-Ausführungsgesetz (SEAG) in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus acht von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Amtszeiten aller Mitglieder des Aufsichtsrats, d. h. der Herren Prof. Dr. Marcus Englert, Prof. Dr. h.c. Roland Berger, Stefan Krause, Norbert Lang, Pierre Louette, Prof. Dr. Joachim Schindler, Daniel Shinar und Christopher H. Young, enden mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Juni 2018. Im Hinblick auf die unter Tagesordnungspunkt 6 zu beschließende Verkleinerung des Aufsichtsrats auf vier von der Hauptversammlung zu wählende Mitglieder sollen nur vier Personen in den Aufsichtsrat gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Nominierungsausschusses vor, folgende Mitglieder des Aufsichtsrats erneut in den Aufsichtsrat zu wählen: a) Herrn Prof. Dr. Marcus Englert, Geschäftsführer der Texas Atlantic Capital GmbH, München, wohnhaft in München, b) Herrn Norbert Lang, selbständiger Unternehmensberater, wohnhaft in Waldbrunn/Lahr, c) Herrn Pierre Louette, Vorstandsvorsitzender der Les Echos Le Parisien Group, LVMH, wohnhaft in Saint-Cloud, Frankreich, d) Herrn Prof. Dr. Joachim Schindler, selbständiger Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, wohnhaft in Berlin. Die Bestellung erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 8. Juni 2018 und bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 beschließt. Es ist beabsichtigt, die Wahl der neuen Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils als Einzelwahl durchzuführen. Gemäß Ziff. 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) wird darauf hingewiesen, dass Herr Prof. Dr. Marcus Englert im Falle seiner Wiederwahl als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll. Weitere Angaben zu den vorgeschlagenen Mitgliedern des Aufsichtsrats sind in den nachstehenden Angaben zu Tagesordnungspunkt 7 in Abschnitt II.1. aufgeführt. 8. *Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft (Vergütung)* Gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils EUR 25.000,00, der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält EUR 75.000,00 und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält EUR 50.000,00 als feste jährliche Vergütung. Ausschüsse sollen in Zukunft aufgrund der Verringerung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr gebildet werden. Künftig soll die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und des Vorsitzenden des Aufsichtsrats erhöht werden. Der Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende soll eine zusätzliche Vergütung erhalten. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 15 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und lautet künftig wie folgt: '(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jeweils eine feste jährliche Vergütung von EUR 50.000,00 (in Worten: Euro fünfzigtausend). Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine feste jährliche Vergütung von EUR 125.000,00 (in Worten: Euro einhundertfünfundzwanzigtausend). Der Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine feste jährliche Vergütung von EUR 75.000,00 (in Worten: Euro fünfundsiebzigtausend).' 9. *Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von Ergebnisabführungsverträgen zwischen der Gesellschaft und der GFC Global Founders Capital GmbH sowie zwischen der Gesellschaft und der Bambino 106. V V UG (haftungsbeschränkt) und zwischen der Gesellschaft und der Atrium 122. Europäische VV SE* a) *Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der GFC Global Founders Capital GmbH* Die Gesellschaft und die GFC Global Founders Capital GmbH (Charlottenstraße 4, 10969 Berlin, AG Berlin Charlottenburg, HRB 186074 B) (nachstehend '*GFC*'), deren alleinige Gesellschafterin die Gesellschaft ist, haben am 19. April 2018 einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Der Ergebnisabführungsvertrag soll die Errichtung einer körperschaft- und gewerbesteuerlichen Organschaft zwischen der Gesellschaft und der GFC ermöglichen. Der Ergebnisabführungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft sowie der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der GFC. Die Gesellschafterversammlung der GFC hat dem Ergebnisabführungsvertrag am 24. April 2018 ihre Zustimmung erteilt. Der Ergebnisabführungsvertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, dem Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der GFC zuzustimmen. Der Ergebnisabführungsvertrag hat folgenden Wortlaut: *ERGEBNISABFÜHRUNGSVERTRAG* zwischen der Rocket Internet SE mit dem Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 165662 B - nachfolgend '*Obergesellschaft*' - und Der GFC Global Founders Capital GmbH mit dem Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 186074 B - nachfolgend '*Untergesellschaft*' - - die Obergesellschaft und die Untergesellschaft nachfolgend zusammen '*Parteien*' - *Präambel* Die Obergesellschaft ist die alleinige Gesellschafterin der Untergesellschaft. Die Parteien beabsichtigten, die Untergesellschaft ihren gesamten Gewinn an die Obergesellschaft abführt und die Obergesellschaft jeden während der Dauer dieses Ergebnisabführungsvertrags (nachfolgend '*Vertrag*') entstehenden Jahresfehlbetrag der Untergesellschaft ausgleicht. Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien, was folgt: *§ 1* *Gewinnabführung* 1.1 Die Untergesellschaft verpflichtet sich hiermit entsprechend den Vorschriften des § 301 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung, ihren ganzen Gewinn an die Obergesellschaft abzuführen. Der abzuführende Gewinn darf den sich aus § 301 AktG in seiner jeweils geltenden Fassung ergebenden Betrag nicht überschreiten. 1.2 Die Untergesellschaft kann mit Zustimmung der Obergesellschaft Beträge in andere Gewinnrücklagen gemäß § 272 Abs. 3 Satz 2 Alt. 2 HGB einstellen, sofern dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. 1.3 Während der Dauer dieses Vertrags gebildete andere Gewinnrücklagen sind auf Verlangen der Obergesellschaft aufzulösen oder als Gewinn abzuführen. Sonstige Gewinnrücklagen sowie Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 HGB, auch soweit sie während der Dauer des Vertrages gebildet wurden, oder vorvertraglichen Gewinnvorträge können nicht als Gewinn abgeführt oder zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages verwendet werden. 1.4 Der Anspruch auf Gewinnabführung wird mit Ablauf des letzten Tages eines jeden Geschäftsjahres der Untergesellschaft fällig. *§ 2* *Verlustübernahme* Für die Verlustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung entsprechend. § 1 Abs. 4 dieses Vertrages gilt für den Anspruch der Untergesellschaft auf Verlustübernahme entsprechend. *§ 3* *Abschlagszahlungen* 3.1 Die Obergesellschaft kann unterjährig Abschlagszahlungen auf den voraussichtlich abzuführenden Gewinn verlangen, soweit dies rechtlich zulässig ist und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung die Liquidität der Untergesellschaft solche Abschlagszahlungen zulässt. 3.2 Die Untergesellschaft kann unterjährig Abschlagszahlungen auf den voraussichtlich auszugleichenden Verlust verlangen, soweit dies rechtlich zulässig ist und sie bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung solche Abschlagszahlungen mit Rücksicht auf ihre Liquidität benötigt. 3.3 Abschlagszahlungen gemäß vorstehenden Absätzen 1 und 2 sind unverzinslich. Auf den am Ende eines Geschäftsjahres abzuführenden Gewinn oder den auszugleichenden Verlust sind unterjährig geleistete Abschlagszahlungen anzurechnen. Etwaige Überzahlungen seitens der Untergesellschaft stellen Darlehen der Untergesellschaft an die Obergesellschaft dar; etwaige Überzahlungen der Obergesellschaft sind zu erstatten. Alle weiteren Regelungen dieses Vertrags bleiben davon unberührt. *§ 4* *Informationsrecht* Die Obergesellschaft ist jederzeit berechtigt, Bücher und sonstige Geschäftsunterlagen der Untergesellschaft einzusehen. Die Geschäftsführung der Untergesellschaft ist verpflichtet, der Obergesellschaft jederzeit alle von ihr gewünschten Auskünfte über die Angelegenheiten der Untergesellschaft zu erteilen. *§ 5* *Wirksamwerden und Vertragsdauer* 5.1 Dieser Vertrag bedarf der Genehmigung der Gesellschafterversammlungen der Obergesellschaft sowie der Untergesellschaft. Er wird wirksam mit der Eintragung in das Handelsregister der Untergesellschaft. Der Vertrag gilt erstmals für das Geschäftsjahr der Untergesellschaft, in dem dieser Vertrag in das Handelsregister eingetragen wird. 5.2 Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er ist für den Zeitraum von fünf Kalenderjahren ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Untergesellschaft, in dem dieser Vertrag in das Handelsregister eingetragen wurde, fest abgeschlossen ('*Feste Mindestlaufzeit*'). Während der Festen Mindestlaufzeit ist die ordentliche Kündigung des Vertrags ausgeschlossen. Nach Ablauf der Festen Mindestlaufzeit, das heißt erstmals zum Ende des Geschäftsjahres der Untergesellschaft, das an oder nach dem Tag, an dem die Feste Mindestlaufzeit abläuft, endet, kann der Vertrag von beiden Parteien mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres der Untergesellschaft gekündigt werden. 5.3 Das Recht zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Als wichtiger Grund kann im Einzelfall insbesondere angesehen werden: a) eine Veräußerung von sämtlichen Geschäftsanteilen an der Untergesellschaft oder eine Veräußerung von Geschäftsanteilen, die zur Folge hat, dass die Voraussetzung der finanziellen Eingliederung der Untergesellschaft in die Obergesellschaft gemäß Steuerrecht nicht mehr vorliegen, b) eine Einbringung der Geschäftsanteile an der Untergesellschaft durch die Obergesellschaft oder c) eine Umwandlung, Spaltung, Verschmelzung oder Liquidation der Obergesellschaft oder der Untergesellschaft. Im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund ist die Verpflichtung zur Gewinnabführung bzw. zum Verlustausgleich für das im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung aus wichtigem Grund laufende Geschäftsjahr der Untergesellschaft auf den Gewinn bzw. Verlust der Untergesellschaft, der in dem Zeitraum vom Beginn dieses Geschäftsjahres bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung aus wichtigem Grund entsteht, beschränkt. 5.4 Endet dieser Vertrag, hat die Obergesellschaft den Gläubigern der Untergesellschaft entsprechend § 303 AktG Sicherheit zu leisten. *§ 6* *Sonstiges* 6.1 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme der Regelungen des internationalen Privatrechts. 6.2 Für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, das Landgericht Berlin ausschließlich zuständig.

