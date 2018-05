=== 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 4Q, Romanel-sur-Morges *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), ausführliches Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz für Agenturen; 09:30 Telefon-PK), Bochum *** 07:00 DE/Osram Licht AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:30 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q (08:00 Telefonkonferenz), Erlangen 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q, Landsberg 07:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q, Wien 07:05 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q, Leverkusen *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (11:00 Telefon-PK), Neubiberg *** 07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Bad Vilbel 07:30 DE/Xing SE, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q, Würzburg 07:50 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1Q, Aßlar *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), München *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 1Q, Koblenz 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q, Oberkirch *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1Q, Baar 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 1Q 08:30 DE/Home24 AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 09:00 EU/EZB und EU-Kommission, Konferenz zur Banken- und Kapitalmarktunion, u.a. Rede von EZB-Vizepräsident Constancio (14:00) und Teilnahme von EZB-Direktor Coeure (14:30), Frankfurt *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV, Berlin *** 10:00 DE/Linde AG, HV, München 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV, Stuttgart 10:00 DE/Leoni AG, HV, Nürnberg 10:00 GB/Dialog Semiconductor plc, HV, London *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 53,5 zuvor: 51,7 10:30 DE/Hochtief AG, HV, Essen 11:00 DE/Grenke AG, HV, Baden-Baden 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, Pressegespräch zu den Themen Heimat, Bau, Migration und Sicherheit, Berlin *** 11:00 EU/Kommission, PK zur Frühjahrs-Wirtschaftsprognose, Brüssel *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone April (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 1Q, Midland 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: 0,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +3,0% gg Vq zuvor: +2,5% gg Vq *** 14:30 US/Handelsbilanz März PROGNOSE: -49,6 Mrd USD zuvor: -57,6 Mrd USD *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 209.000 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,0 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 58,2 Punkte zuvor: 58,8 Punkte *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm *** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 1Q, Paris *** 19:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q, Büdelsdorf *** - DE/Pkw-Neuzulassungen April - NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam - US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 1Q (vor Börsenbeginn), New York - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen ===

