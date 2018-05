Die EU-Kommission will den Grenzschutz der EU zum Schutz vor illegaler Migration ausbauen - und die Frontex-Truppen personell aufstocken.

Zum besseren Schutz vor illegaler Migration will die EU-Kommission die europäische Grenzschutzagentur Frontex deutlich aufstocken. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger schlug am Mittwoch in Brüssel einen Ausbau von derzeit 1200 auf 10.000 Mitarbeiter bis Ende 2027 vor. "Wir müssen wissen, wer zu uns kommt."

Dies solle die Grundlage dafür sein, dass die Grenzkontrollen innerhalb der EU wieder zurückgefahren werden. Derzeit kontrollieren im eigentlich kontrollfreien Schengenraum Länder wie Deutschland, Österreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...