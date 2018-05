Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der Kritik an seiner Investitionsplanung mehr Mittel in Aussicht gestellt als im Finanzplan zu dem Bereich vorgesehen sind. Bei der Vorstellung des Budgetentwurfes für 2018 und der Finanzplanung bis 2022 betonte Scholz unter anderem, in dem Plan seien manche langfristigen Investitionsausgaben bisher "nicht aufgelöst" und könnten nicht in den Einzelhaushalten ausgewiesen werden. "Wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man auf etwa 6 Milliarden Euro", bezifferte der Finanzminister diese Mittel.

Scholz nannte das Budget "sehr investiv". Unter anderem mache sich ab 2021 im Bundeshaushalt aber bemerkbar, dass die bisherigen Entflechtungsmittel für die Länder nicht mehr als Investitionen verbucht, sondern den Ländern durch höhere Umsatzsteueranteile zur Verfügung gestellt würden. Scholz forderte die Länder aber dazu auf, die zusätzlichen Mittel investiv einzusetzen.

Zudem sehe die Finanzplanung für bestimmte Maßnahmen Haushaltsmittel vor, die erst nach einer Konkretisierung als Investition im Haushalt gebucht würden. Scholz nannte als Beispiele das geplante Ganztagsbetreuungsprogramm und Mittel für die regionale Strukturpolitik. Außerdem erhöhten sich die Investitionen in den nächsten Jahren durch die Einrichtung des künftigen Digitalfonds. Die langfristigen Zahlen seien zudem vorsichtig kalkuliert.

Die schwarze Null soll stehen

Dass Scholz in seiner Haushaltsplanung die Investitionen am langen Ende herunterfährt, wurde aber auch aus der eigenen Regierungskoalition kritisiert. Nach dem Plan sollen die Investitionen von derzeit rund 37 im Jahr 2019 auf 37,9 Milliarden Euro steigen, dann aber wieder bis auf 33,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 sinken. "Dass Bundesfinanzminister Scholz die Investitionen in 2021 und 2022 deutlich sinken lassen will, bedarf einer Korrektur", sagte Unions-Haushaltssprecher Eckhardt Rehberg (CDU).

Laut dem vom Kabinett verabschiedeten Budgetplan will die Bundesregierung für 2018 und die vier Jahre danach eine schwarze Null im Bundeshaushalt erreichen und die im Koalitionsvertrag versprochenen deutlich höheren Ausgaben finanzieren. Nach der Planung sollen die Ausgaben dieses Jahr um 3,1 Prozent auf 341,0 Milliarden Euro steigen, nach 330,7 Milliarden im vergangenen Jahr.

Im kommenden Jahr sollen sie nach Scholz' Planung um 4,4 Prozent auf 356,1 Milliarden Euro zulegen und in den Folgejahren dann über 361,3 Milliarden im Jahr 2020 und 362,8 Milliarden im Jahr danach bis 2022 auf 367,7 Milliarden Euro anwachsen. Den Ausgaben stehen in allen Jahren geplante Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber, sodass unter dem Strich eine Neuverschuldung von Null stehen soll. Um den Kommunen Finanzmittel für die Schulen, den Sozialen Wohnungsbau und Schienenprojekte zu ermöglichen, leitete das Kabinett parallel Grundgesetzänderungen in die Wege.

Von der Leyen will mehr Geld

Im Zuge der geplanten Entwicklung soll die deutsche Schuldenstandsquote erstmals seit 17 Jahren wieder unter den Maastricht-Grenzwert von 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) fallen. Veranschlagt werden rund 58,25 Prozent im nächsten Jahr nach 61,0 Prozent in diesem. Nach den Berliner Planungen soll die Schuldenquote 2020 dann bei rund 55,75 Prozent und 2021 bei 53 Prozent liegen. Scholz nannte dies einen "ganz besonderen Erfolg" einer langfristig soliden Finanzpolitik.

Die im Koalitionsvertrag festgelegten "prioritären Maßnahmen" im Umfang von 46 Milliarden Euro bis 2021 sollen nach der Planung voll finanziert werden. Nicht als vorrangig genannte Schritte müssten aber noch mit Finanzierungen unterlegt werden. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) haben in einer Protokollerklärung zu dem Budgetentwurf aber bereits höhere Mittel für ihre Ressorts verlangt. "Da kann man immer nur darauf hoffen, dass die Zukunft so günstig verläuft, dass auch Geld da ist", erklärte Scholz dazu.

Im Verteidigungshaushalt seien "massive Steigerungen" vorgesehen. "Das ist schon eine Anstrengung, das auch auszugeben", meinte er. Die Verteidigungsausgaben blieben hoch und würden nicht wieder sinken. Scholz wollte in dem Zusammenhang nicht bestätigen, dass die Nato-Quote der Verteidigungsausgaben an der deutschen Wirtschaftsleistung bis 2022 auf 1,23 Prozent sinke anstatt sich wie versprochen in Richtung 2 Prozent zu bewegen. "Wie sich das in der langen Frist entwickeln wird, das werden wir sehen", sagte er.

